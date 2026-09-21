13 години не стигат: No More Many More отбелязаха рожден ден с емоционален почти двучасов концерт и много гост-изпълнители

13 години, 5 дългосвирещи албума, истински качествена музика и вярна публика. Това е част от равносметката на една от най-безкомпромисните банди у нас No More Many More. На 18 септември те отбелязаха важен празник - 13 години на сцена с голям концерт на Vidas Art Arena със специалното участие на група "Таралеща", както и много гост-изпълнители и приятели на бандата.

Интервю: 13 години без компромиси: No More Many More отбелязват годишнината с голям концерт (ВИДЕО)

Вечерта откриха "Таралеща", а още с качването им на сцената… "замириса на печени чушки". С над едночасов сет групата изпълни някои от най-известните си парчета през годините, като не пропуснаха да честитят рождения ден на No More Many More. Въпреки че двете групи имат обща публика, едва на този концерт свириха заедно на една сцена за първи път.

Точно в 21:00 ч. Методи Кръстев заедно със своите съмишленици от No More Many More - Радослав Гергов (вокали и ударни), Владимир Иванов (ударни), Гриша Георгиев (бас китара) и Камен Александров (китара) забиха първите акорди на "Никой не гледа скачай". С тях излязоха танцьори, облечени в бели химически костюми, които заедно с публиката скачаха под ритмите на песента.

Снимка: Projector Plus

Сетът им продължи близо два часа и включваше както песни още от началото на No More Many More, така и парчета от най-новия им албум "Тук съм", който излезе миналата година. С перфектната последователност на песните групата преведе публиката през най-важните моменти от дискографията си, а през цялото време на сцената се качваха гост-музиканти и най-вече приятели на групата. Николай Воденичаров-Никеца, Ана-Мария Вартовска, Иван Иванов от Awakе бяха част от приятелското семейство, с което No More Many More отпразнува своите 13 години.

Снимка: Projector Plus

"Благодарим ви, че сте тук. Земята се върти заради хора като вас" - така фронтменът Методи Кръстев се обърна към публиката, след което прозвучаха първите акорди на едноименната песен "Земята се върти заради хора като теб". Веднага след нея групата изпълни и една от най-откровените си песни - "Гумени мечета". Въпреки че заглавието ни най-малко предполага за какво става дума в песента - тя е провокирана от войната и от усещането за безсилие в съвременния свят. "Като социална група не подкрепяме насилието и войната под никаква форма. Много се радвам да видя толкова готини хора отпред. Никога не се оставяйте да ви разделят, ние и вие сме едно цяло" - категорично заяви Методи след финалните рифове. Такива са No More Many More - добри, честни и талантливи, но и сериозни, такива хора, които не ги е страх да заявят мнението си и не ги е страх, че ще настъпят някой по опашката.

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Вечерта нямаше как да мине и без една емблематична вече песен за групата - "Няма бивши хъшове", за чието емоционално изпълнение на сцената се появи и актьорът Валери Йорданов.

Снимка: Projector Plus

За финал групата остави едно от най-любимите парчета на много хора "По един или друг начин", която въпреки че излезе преди почти 10 години, все още звучи актуално. На сцената се качиха всички приятели на групата и в един глас изпълниха песента.

Публиката обаче не пусна лесно групата да си ходи, като с няколкоминутен бис и повтаряне на името им си пожела още две изпълнения. Концертът завърши емоционално с кавър на песента на P.I.F. "Невидимо дете" в памет на Димо Стоянов.

С несравнимо звучене, откровени и смислени текстове и много вложена любов No More Many More, част от независимото обединение на алтернативни български музиканти Projector Plus, доказаха с концерта си вчера защо са една от най-качествените банди в България и защо са толкова обичани през всичките тези години.