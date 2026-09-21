Кмет предложи на премиера и президента 2027 г. да бъде обявена официално за година на Васил Левски

2027 година да бъде официално обявена за година на Васил Левски. Това официално предложение до президента на Република България, до министър-председателя и до председателя на Народното събрание е направил още преди около 3 месеца кметът на Община Карлово д-р Емил Кабаиванов.

Той предлага от януари до декември в цяла България да има събития, посветени за паметта на Апостола.

Според Кабаиванов му целта е отсега да започне своевременна подготовка на национален инициативен комитет, за да не се допускат грешките от минали годишнини, когато честванията са били организирани в последния момент.

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"Левски е националният герой, който съчетава идеала за свобода и морална чистота, а разговорът за него трябва да се води постоянно с всички поколения - от детските градини и училищата до възрастните“, посочи Кабаиванов.

Кметът на Карлово уточни, че общината вече подготвя богата програма от научни, културни и образователни събития. Сред основните акценти ще бъде провеждането на задълбочена научна дискусия между професионални историци относно рождената година на Апостола, както и поставянето на научна основа на темата за гроба на Левски въз основа на безспорни заключения от БАН, предаде Фокус.

В програмата са предвидени още спектакъл на паметника на Апостола в Карлово съвместно с ансамбъл "Българе“, научно-практически форуми с Националния исторически музей, среща на училищата, носещи името на героя, както и създаването на съвременни аудио-визуални материали за учениците.

"Левски не е само революционер. Той е държавник, политик, обединил най-прогресивната част от народа, учител и офицер. Разказът за него и поуките от този разказ трябва да ни дадат възможност да се съизмерим с неговите качества и да разберем какво ни липсва като съвременни българи", заключи д-р Емил Кабаиванов.

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