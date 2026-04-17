Край на една доминация: Лудогорец пред мащабни промени след провала за титлата

Доминацията на Лудогорец в българския шампионат, продължила 14 години, е на път да приключи. В сряда тимът от Разград записа ново разочарование, след като отстъпи с 0:1 при визитата си на Арда Кърджали. Така изоставането от водача Левски вече е 10 точки при оставащи шест кръга, което се превръща в дистанция, която изглежда практически непреодолима за “орлите”.

Лудогорец сменя основния си спонсор година по-рано от предвиденото

Слабите резултати почти сигурно ще доведат до сериозни промени в клуба. Една от тях вече е ясна, очаква се през лятото Лудогорец да смени генералния си спонсор, информират от “Тема Спорт”. Досегашният им партньор бе букмейкърската компания, чието име носи и първенството, ще прекрати договора си по-рано, въпреки че той е бил валиден още една година.

Още: Звезда на Лудогорец мисли за края на кариерата си, готви се да става директор

Не се изключва причината за раздялата да е свързана с обърканата ситуация около трансфера на Алберто Салидо през зимата, когато футболистът първо се появи на медицински прегледи в ЦСКА 1948, а малко след това беше обявен като ново попълнение на Лудогорец.

Новият генерален спонсор също ще бъде от букмейкърския сектор - международна компания с предишно партньорство с Локомотив София. Тя е ангажирана и с турнири като Лига Европа и Лигата на конференциите, както и с клубове от ранга на Астън Вила. Макар в последните месеци да се спекулираше за евентуално подписване с Левски, в крайна сметка фирмата ще обвърже името си с Лудогорец.

Още: Лудогорец се подигра с труда на ЦСКА! А Левски ще стане шампион без спечелено дерби...