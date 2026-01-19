"Кражбата" на Левски, промените в ЦСКА и заявката на Домусчиев | Точно попадение (ВИДЕО)

Левски открадна футболист на Ботев Пловдив посред бял ден! Казусът с Армстронг Око-Флекс взриви българския футбол - и очаквано се превърна във водеща тема в коментарния сегмент "Асене, ВАР-ни" в новия епизод на "Точно попадение" - предаването на Actualno.com и Sportlive.bg. Но не само: ЦСКА претърпя множество промени в състава си - както входящи трансфери, така и изходящи трансфери. А Кирил Домусчиев, след дълго отсъствие от футболните среди, се появи на лагера на Лудогорец в Турция, за да даде ясна заявка, че е близо до клуба и няма да позволи пропадане.

Горещи теми в "Асене, ВАР-ни" и интересни новини в "Актуалното в спорта"

Извън България - световният футбол също не разочарова откъм драматизъм! Сенегал спечели Купата на Африка в луд финал срещу Мароко, а почти всички фаворити в английската Висша лига допуснаха грешки. Видя се и едно позабравено лице на Манчестър Юнайтед - да доминира в градското дерби със Сити. Изненада дойде и в Испания, където Барселона падна от Реал Сосиедад, а в Италия продължава да е все така завързано в битката за титлата.

Оспорвана битка в играта "Кой съм аз" и неочаквани прогнози в сегмента "В мишената"

В сегмента "Актуалното в спорта" пък спортните журналисти Стефан Йорданов, Бойко Димитров, Джем Юмеров и Николай Илиев представиха интересни новини - от силното ни представяне в сноуборда и биатлона, през братята Алекс и Симеон Николови, до участието на Григор Димитров на Australian Open. Интересно бе и в традиционната игра "Кой съм аз", където този път битката бе още по-оспорвана. А в сегмента "В мишената" бяха дадени нови интересни прогнози на футболни мачове.

