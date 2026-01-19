Ботев Пловдив намери заместник на "беглеца" Око-Флекс

Ботев (Пловдив) подписа договор с младия нигерийски футболист Чимези Уилиамс, съобщиха от клуба. 19-годишното крило парафира дългосрочен контракт с „канарчетата“ и вече се присъедини към лагера на отбора в Анталия. Той вероятно ще замести напусналия по скандален начин Армстронг Око-Флекс, който пое в посока Левски, след като "сините" активираха откупната му клауза.

Ботев Пловдив привлече нигерийско крило

Уилиамс е роден на 19 март 2006 година в Нигерия, а в кариерата си има мачове за руските клубове Алания Владикавказ и Уфа. Той играе на фланга, където се подвизаваше и Око-Флекс. Офанзивният футболист е четвъртото ново попълнение в зимната селекция на „жълто-черните“ след Педро Игор, Карлос Алгара и Браян-Антони Хайн, а в клуба се завърна и нападателят Алекса Мараш.

Иначе Ботев Пловдив е едва на 11-то място след есенния дял от сезона, като тимът е с 21 точки и изостава на 12 точки от топ 4. "Канарчетата" са по-близо до дъното на таблицата, като последният Добруджа е на 9 точки зад тях. Ботев подновява пролетния дял с домакинство на Берое в дербито на Тракия, а после пък идва гостуване на Локомотив Пловдив в среща от 1/4-финалите за Купата на България.

След мача за Купата за "канарчетата" предстоят и тежки мачове срещу Левски и Лудогорец, а месец февруари завършва с гостуване на Монтана.

