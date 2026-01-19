Любопитно:

Ботев Пловдив намери заместник на "беглеца" Око-Флекс

19 януари 2026, 12:30 часа 324 прочитания 0 коментара
Ботев Пловдив намери заместник на "беглеца" Око-Флекс

Ботев (Пловдив) подписа договор с младия нигерийски футболист Чимези Уилиамс, съобщиха от клуба. 19-годишното крило парафира дългосрочен контракт с „канарчетата“ и вече се присъедини към лагера на отбора в Анталия. Той вероятно ще замести напусналия по скандален начин Армстронг Око-Флекс, който пое в посока Левски, след като "сините" активираха откупната му клауза.

Ботев Пловдив привлече нигерийско крило

Уилиамс е роден на 19 март 2006 година в Нигерия, а в кариерата си има мачове за руските клубове Алания Владикавказ и Уфа. Той играе на фланга, където се подвизаваше и Око-Флекс. Офанзивният футболист е четвъртото ново попълнение в зимната селекция на „жълто-черните“ след Педро Игор, Карлос Алгара и Браян-Антони Хайн, а в клуба се завърна и нападателят Алекса Мараш.

Още: Легенда на Ботев Пловдив: Поведението на Око-Флекс е некоректно, нямаше нужда от подигравателните видеа на Левски

Чимези Уилиамс

Иначе Ботев Пловдив е едва на 11-то място след есенния дял от сезона, като тимът е с 21 точки и изостава на 12 точки от топ 4. "Канарчетата" са по-близо до дъното на таблицата, като последният Добруджа е на 9 точки зад тях. Ботев подновява пролетния дял с домакинство на Берое в дербито на Тракия, а после пък идва гостуване на Локомотив Пловдив в среща от 1/4-финалите за Купата на България.

След мача за Купата за "канарчетата" предстоят и тежки мачове срещу Левски и Лудогорец, а месец февруари завършва с гостуване на Монтана.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Гранд от Първа лига пазарува от отбора на Мъри Стоилов

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Ботев Пловдив зимен трансферен прозорец
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес