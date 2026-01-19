Дани Ганчев изригна: По-добре, че се отървахме от ЦСКА

Синът на бившия собственик на ЦСКА Гриша Ганчев – Данаил, направи любопитно изказване свързано с „червения“ клуб. Бизнесменът говори пред колегите от „Мач Телеграф“ като бе категоричен, че той и баща му са постъпили правилно като са се оттеглили от управлението на „армейците“. Ганчев-младши сподели, че футболът не е неговият спорт и в момента не може да назове дори един играч на българския гранд.

Данаил Ганчев бе помолен от колегите да коментира случващото се в ЦСКА в последните месеци. Той сподели, че не е точният човек, който да говори за състоянието на „армейците“, тъй като доста дълго време е далеч от клуба. Ганчев обаче изрази радостта си, че с баща му са се „отървали“.

„Футболът изначално не е мой спорт, дори не знам кой играе в отбора. По-добре, че се отървахме. Не съм точният човек, който да коментира състоянието на ЦСКА в момента“, изригна Дани Ганчев.

Семейство Ганчеви вече е много далеч от футбола

Както е известно, фамилия Ганчеви пое управлението на ЦСКА през лятото на 2016 година. Те бяха начело на клуба до април 2024-та, когато прехвърлиха безвъзмездно акциите си на „Националния фонда за Спорт, Култура, Изкуство и Наука, който бе свързан с настоящия собственик на „армейците“ Валтер Папазки. Малко по-късно Ганчеви тотално се оттеглиха от футбола, след като се отдръпнаха и от втородивизионния Литекс и предадоха акциите и всички имоти на клуба на Община Ловеч.

