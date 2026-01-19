Войната в Украйна:

Дани Ганчев изригна: По-добре, че се отървахме от ЦСКА

19 януари 2026, 12:52 часа 293 прочитания 0 коментара
Дани Ганчев изригна: По-добре, че се отървахме от ЦСКА

Синът на бившия собственик на ЦСКА Гриша Ганчев – Данаил, направи любопитно изказване свързано с „червения“ клуб. Бизнесменът говори пред колегите от „Мач Телеграф“ като бе категоричен, че той и баща му са постъпили правилно като са се оттеглили от управлението на „армейците“. Ганчев-младши сподели, че футболът не е неговият спорт и в момента не може да назове дори един играч на българския гранд.

"Футболът изначално не е мой спорт" 

Данаил Ганчев бе помолен от колегите да коментира случващото се в ЦСКА в последните месеци. Той сподели, че не е точният човек, който да говори за състоянието на „армейците“, тъй като доста дълго време е далеч от клуба. Ганчев обаче изрази радостта си, че с баща му са се „отървали“.

Гриша Ганчев Данаил Ганчев

„Футболът изначално не е мой спорт, дори не знам кой играе в отбора. По-добре, че се отървахме. Не съм точният човек, който да коментира състоянието на ЦСКА в момента“, изригна Дани Ганчев.

Семейство Ганчеви вече е много далеч от футбола 

Както е известно, фамилия Ганчеви пое управлението на ЦСКА през лятото на 2016 година. Те бяха начело на клуба до април 2024-та, когато прехвърлиха безвъзмездно акциите си на „Националния фонда за Спорт, Култура, Изкуство и Наука, който бе свързан с настоящия собственик на „армейците“ Валтер Папазки. Малко по-късно Ганчеви тотално се оттеглиха от футбола, след като се отдръпнаха и от втородивизионния Литекс и предадоха акциите и всички имоти на клуба на Община Ловеч.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Бивш шеф на ЦСКА: Левски е фаворит за титлата, но борбата ще бъде сериозна

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
ЦСКА Гриша Ганчев Данаил Ганчев Валтер Папазки
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес