ЦСКА 1948 завъртя престижен хикс с кандидат за титлата в Полша (ВИДЕО)

ЦСКА 1948 и Ягелония завършиха 1:1 в контролна среща, която се проведе в Турция. Националният селекционер Александър Димитров и неговият асистент Явор Вълчинов изгледаха проверката.

Това бе четвъртата проверка на „червените“ в Турция

Футболистите на ЦСКА 1948 водени от Иван Стоянов стартира силно и създадоха няколко положения пред противниковата врата. Мамаду Диало пръв принуди вратаря на Ягелония да покаже класа.

В 20-ата Витанов опита да намери близкия ъгъл след корнер, но не сполучи. Последва добавка с петичка на Елиас Франко и състава от Бистрица поведе.

Ягелония отговори в 39-ата минута, когато Серхио Лосано отблизо матира Шейтанов. През втората част до промяна в резултата не се стигна.

