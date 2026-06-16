Левски е напът да прибере трети футболист от една и съща съблекалня в Португалия

Левски се опитва да привлече ново попълнение към селекцията си. По информация на Pucela Fichajes става на въпрос за нападателя Хорхе Делгадо. Към момента 28-годишният испанец е собственост на Валядолид, а през миналия сезон игра под наем в португалския Шавеш. Въпреки слуховете около неговия трансфер шампионът на България все още не е предприел официални стъпки към него.

Испанският нападател Хорхе Делгадо попадна в плановете на "сините" за лятната селекция

В информацията се споменава, че наставникът на “сините” Хулио Веласкес оценява високо представянето на нападателя и го е включил в списъка си с кандидати за подсилване на атаката за следващия сезон. От Левски обаче проучват и други футболисти и не са взели категорично решение.

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Времето на Делгадо във Валядолид приключи и клубът е готов да се раздели с него или да го отдаде под наем, ако условията ги устройват. През изминалия сезон той има записани три гола в 21 мача за Шавеш. По-рано през трансферния прозорец “сините” привклякоха двама негови съотборници от португалския тим - Рейналдо и Давид Кусо.

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