Левски – Етър: Кога и къде да гледаме втората контрола на шампионите на лагера в Правец?

Шампионът на България Левски излиза днес във втората си контрола, която е част от подготвителния лагер на тима преди старта на новия сезон. Както е известно, ръководството на „сините“ прецени, че е по-добре отборът на Хулио Веласкес да се готви в България, тъй като между миналата и предстоящата кампания няма много време за пътуване в чужбина. Затова и столичани решиха да проведат лагера си в Правец.

Левски – Етър: Начален час и ТВ

Съперник на Левски във втората контрола на „сините“ от подготвителния лагер в Правец е тимът на Етър Велико Търново. В първата си проверка шампионите срещаха отбора на Академик Свищов. Момчетата на Хулио Веласкес се представиха на доста добро ниво и логично победиха състава от Трета лига с категоричното 4:0.

В колко часа започва мачът между Левски и Етър?

Контролата между Левски и Етър Велико Търново е насрочена за днес, като ще започне в 18:30 часа. Срещата бе предвидена за по-рано, но шефовете на двата клуба решиха да изместят нейното начало с половин час заради големите жеги в Правец. Двубоят ще се проведе на „Градския стадион“ в града.

Коя телевизия ще излъчва контролата на Левски с Етър?

Приятелският мач между Левски и Етър няма да бъде излъчван в българския телевизионен ефир. Срещата обаче ще бъде предавана на живо в YouTube канала на „сините“. Ако нямате възможност да гледате двубоя, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

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