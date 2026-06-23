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Голов трилър между Норвегия и Сенегал на Мондиал 2026

23 юни 2026, 5:59 часа 1024 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Голов трилър между Норвегия и Сенегал на Мондиал 2026

Отборите на Норвегия и Сенегал изиграха напрегнат мач от група „I“ на Световното първенство, който завърши 3:2 за скандинавците. Срещата се проведе на „МетЛайф Стейдиъм“ в Ийст Ръдърфорд и започна в 03:00 ч. българско време, като беше ръководена от бразилския съдия Уилтон Сампайо. Норвегия откри резултата в 43-ата минута чрез Маркус Педерсен, а малко след почивката Ерлинг Холанд удвои преднината. Сенегал намали изоставането в 53-ата минута чрез Исмаила Сар, с което върна интригата в двубоя. Още: Класиране за "Златната ръкавица" на Световното първенство 2026 - кой е с най-много "сухи мрежи"? (ОБНОВЕНА)

Холанд се отчете с два гола

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Норвегия започна турнира с убедителна победа 4:1 над Йордания, като Ерлинг Холанд отбеляза две попадения. Сенегал стартира с поражение 1:3 от Франция, въпреки силно първо полувреме, което направи мача им срещу Норвегия ключов.

Норвегия не направи промени в състава си. В атака започнаха Холанд, Александър Сьорлот и Антонио Нуса, а в халфовата линия играха Мартин Йодегор, Сандер Берге и Фредрик Аурснес. Защитата и вратарят също бяха същите, като тимът заложи на стабилна постройка.

Сенегал също започна с основните си футболисти. На вратата застана Едуар Менди, а в защита действаха Кулибали и партньорите му. В средата на терена бяха Ламин Камара, Идриса Гей и Пап Гей, а в атака – Садио Мане, Николас Джаксън и Исмаила Сар.

Началото на мача беше равностойно, като Норвегия създаде първите по-сериозни положения след няколко корнера. Сенегал отговори с бързи атаки, но без точен удар. Още в първия четвърт час Норвегия беше принудена да направи смяна заради контузия на десния бек.

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До почивката и двата отбора имаха възможности, но Норвегия беше по-ефективна. Скандинавците откриха резултата след грешка в защитата на Сенегал, при която Педерсен стреля силно и преодоля вратаря. Малко по-късно Холанд удари греда, а Менди спаси нови опасности.

След почивката Норвегия продължи да доминира и Холанд удвои резултата след добра атака. Сенегал обаче не се отказа и върна гол чрез Сар след бърза комбинация в наказателното поле.

В средата на второто полувреме Холанд отбеляза още един гол и направи 3:1, след центриране и рикошет в гредата. Малко по-късно вратарят Менди се контузи и беше заменен.

В края на срещата Сенегал натисна и стигна до втори гол в добавеното време чрез Исмаила Сар, което направи финала драматичен. В последните минути африканците направиха всичко по силите си да изравнят, но не успяха.

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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