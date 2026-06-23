Хондурас планира да закупи дронове от Украйна

Президентът на Хондурас Насри Асфура, който посети Киев миналата седмица, заяви, че страната му планира да закупи дронове от Украйна. "Става дума за дронове за защита на нашите граници, за тяхната ефективна охрана, за борба с организираната престъпност с помощта на високотехнологично оборудване", каза Насри в интервю за АФП. Според него Хондурас ще може да използва украинските дронове и в селското стопанство, но той не влезе в подробности. Още: В родния град на Путин доставят убежища срещу украинските дронове (СНИМКИ)

Насилствена престъпност

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Насри Асфура, който дойде на власт в началото на годината, неколкократно е изразявал подкрепата си за Украйна, а миналия петък посети Киев. Приелият го Владимир Зеленски предложи на Хондурас да се възползва от украинския опит.

Украйна широко използва дронове в бойни действия, но най-острия проблем в Хондурас е друг — насилствената престъпност. В страната се извършват 24 убийства на 100 000 души население, което е четири пъти повече от средното ниво в света. Към това допринасят разрастването на наркотрафика, уличните банди и корупцията в правоохранителните органи.

Интересно е, че Насри Асфура се ползва с подкрепата на Доналд Тръмп и е политически съюзник на бившия хондурасски президент Хуан Орландо Ернандес, който през 2024 г. беше екстрадиран в САЩ и осъден за контрабанда на над 400 тона кокаин, но година по-късно беше помилван от Тръмп.

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