Исторически срив на Московската борса, "Газпром" потъна до невиждано от 18 години ниво

Най-големият срив на Московската фондова борса от 2022 година насам вече е факт - припомняме, че на 24 февруари, 2022 година, руският диктатор Владимир Путин отприщи пълномащабна война срещу Украйна. А най-видимо накъде отиват нещата във вече разгръщащата се криза в Руската федерация личи от движението на акциите на "перлата в руската икономическа програма" - става въпрос за енергийния и газов монополист "Газпром".

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През пооследната засега редовна основна сесия индексът на Московската борса (IMOEX) падна с 4,23% до 2318,28 пункта. Това е най-стръмният дневен спад за основния руски фондов индекст от 26 септември 2022 г. насам.

По-специално, акциите на "Газпром" преминаха психологическа граница - под 100 рубли на акция. Такова нещо не се беше случвало от ноември, 2008 година насам - когато светът и Европа бяха в плен на последствията от кризата на първичния американски ипотечен пазар. Акциите на руския енергиен и газов монполист стигнаха 99,16 рубли, което само за последната сесия е вече 5% спад. Стръмният спад беше лесно предвидим предвид движението още преди вчерашната сесия, но той дори не е най-големият сред най-известните руски компании - ОЩЕ: Акциите на Газпром паднаха до 17-годишно дъно

Освен това - най-големи спадове са наблюдавани при CIAN (-14,43%), ALROSA (-7,2%), Rusagro (Русагро) (-7,18%), технологичната VK (-6,98%) и "Аерофлот" (-6,73%), съобщава още "Комерсант".

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