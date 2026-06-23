Олег Невзоров пред БНР: Не се чувствам виновен, никъде няма да избягам

"Не, не се чувствам виновен, надявам се на справедливост и на разкриване на истината от държавните институции. Що се отнася до това дали са истински документите за строеж в "Баба Алино" имам всички документи и те са в правоохранителните органи и се проверяват". Това заяви пред БНР собственикът на корпорация КУБ - украинският инвеститор Олег Невзоров. Вчера той беше на пореден разпит в полицията във Варна. Пред журналисти Невзоров отрече да е имал протекция от политици, както и да е давал пари на някого, за да получи документите за строителството на комплекса. Още: Скандалът "Баба Алино": Издирваният Олег Невзоров се появи на среща със собственици (СНИМКИ)

Много кал, много мръсотия, много клевети

Снимка: БГНЕС

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Невзоров обясни, че върви проверка и едва след нея ще даде информация за медиите. Проверката е от правоохранителните органи и от държавните институции, ще има и брифинг след проверката, увери той. "Не, няма подобно разследване, аз съм неосъждан, имам две висши образования, никога не съм получавал призовка", посочи украинският инвеститор.

"Аз съм тук, аз съм във Варна, в България, никъде няма да избягам, има много клевети, лъжи, много кал, много мръсотия срещу мен. Аз съм тук, Варна е моят втори дом, харесвам града, много прилича на родната ми Одеса, виждам голям потенциал във Варна. Одеса е град-побратим на Варна", коментира Невзоров.

Според него "Баба Алино" е законно изградено селище. Имам документи, имам преписка с администрацията, получил съм различни документи. Има проверка и само държавата ще каже истината, информацията е противоречива, добави Невзоров.

Той подчерта, че никога не е имал политическо покровителство.

"Аз съм бизнесмен, не всички в Украйна воюват, не е задължително. Има хора, които воюват, но има и такива, които работят. Аз помагам на хората в Украйна – финансово. Войната е голям проблем за всички хора, но в Украйна работят и институциите, и бизнесът", добави украинският инвеститор.

И бе категоричен, че е законен гражданин и не се притеснява за живота си.

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