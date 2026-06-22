2-кратен шампион с ЦСКА посочи сериозен недостатък на новото оръжие на Христо Янев

Преди дни ръководството на ЦСКА официално обяви привличането на първото си ново попълнение. "Армейците" се подсилиха с нападателя на Локомотив Пловдив Жоел Цварц, който пристигна срещу сума от 500 хиляди евро в Борисовата градина. Нидерландецът веднага се присъедини към лагера на отбора в Австрия и вече изигра първите си минути с червената фланелка. Цварц влезе в игра при победата над словенския новак в елита Брине в първата контрола на ЦСКА за лятната подготовка.

Шампион с ЦСКА коментира лятната селекция на отбора

Макар че пристигна в Австрия само два дни по-рано, Цварц изигра ключова роля за успеха на "армейците". Той влезе на терена в около 65-а минута, заставайки на върха на атаката пред Йоанис Питас. 15 минути бяха нужни на нидерландеца, за да отбележи дебютното си попадение за отбора на Христо Янев. След това той бе много активен и на два пъти бе близо до това да се разпише за втори път в мача. В крайна сметка вторият гол за ЦСКА бе дело на Йоанис Питас. Мнозина останаха доволни от привличането на Цварц в тима и придобиха добри впечатления за малкото му време на терена.

Бившият нападател на ЦСКА, който е и двукратен шампион с "червените", Петър Витанов - Патрика, обаче, не бърза да си прави изводи за новото оръжие в атаката на Христо Янев. Той посочи недостатък, върху който Цварц може да поработи, и ще чака цял мач, за да си направи реална преценка за качествата на нападателя. След това той даде своето мнение по въпроса с лятната селекция и обяви къде ЦСКА трябва да се подсили.

Ето какво каза Патрика:

"Цварц има 8 гола в Локомотив, в контролата игра около 35 минути и не мога да извадя заключения за него все още. Поне един цял мач е нужен, за да го преценим какво може и какво – не. Отбеляза един гол от рикошет, може би, първите ми впечатления са, че е доста едър и малко килограми трябва да свали", отбеляза Патрика пред "Мач Телеграф", след което коментира ситуацията в атаката на "червените": "Дали ще се запазят тримата нападатели? Зависи от вижданията на Янев. Той си знае нещата и изгражда тактика. Смятам, че рядко ще ги виждаме заедно. Те са различни типове. Качествата на Годой и на Питас ги знаем, въпросителните са към Цварц. Всичко това зависи от стила на игра, който Янев ще предпочете. Ако разполага с по-добри офанзивни футболисти, то може да играе с двама нападатели. За някакви по-стойностни неща трябва да има подсилване."

"Този път изчакват, за да вземат точните попълнения, а не на килограм. Определено нови ще трябват на крилата. Лео Перейра и Пиедраита засега не оправдават очакванията, Фаетон имаше достатъчно време да покаже какво може, пратиха го в Швейцария за година и се върна, явно не е впечатлил, за да остане. От Додай съм разочарован, очаквах много, но и той не може да се сработи. Янев ще ги види в самата подготовка дали може да разчита на тях, защото в това първенство, с новия стадион, ще се изисква само едно – първо място", каза Патрика още пред "Мач Телеграф".

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