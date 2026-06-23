Кабинетът "Радев":

ФБР удари предполагаема група, готвила атаки на събитие пред Белия дом

23 юни 2026, 6:51 часа 522 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
ФБР удари предполагаема група, готвила атаки на събитие пред Белия дом

ФБР арестува още двама мъже във връзка с предполагаем заговор за "планиране на атаки" срещу събитие с боеве в клетка на UFC, което се проведе в Белия дом по случай рождения ден на американския президент Доналд Тръмп. И двамата са обвинени в заговор за убийство, посочиха от Министерството на правосъдието на САЩ. Единият е бил арестуван в петък, а другият – в неделя. 

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Министерството на правосъдието съобщи миналата седмица, че срещу още петима заподозрени са повдигнати обвинения във връзка с предполагаемия заговор срещу събитието пред Белия дом на 14 юни. Те също са обвинени, наред с друго, в заговор за убийство.

Прокуратурата твърди, че мъжете са планирали да атакуват и членове на американското правителство.

"Заговорниците са планирали да използват дронове, въоръжени с експлозиви, по време на събитието на UFC и в околността му, за да принудят евакуацията на събитието, а след това са планирали да разположат снайперисти, които да стрелят по "цели с висок пост" сред бягащата тълпа", се посочва в изявление на министерството.

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Директорът на ФБР Каш Пател написа миналата седмица, че ФБР и партньорите от правоохранителните органи са разбрали за "потенциална заплаха" за събитието на 10 юни. Той заяви, че предполагаемата атака в крайна сметка е била предотвратена благодарение на арестите.

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Доналд Тръмп ФБР боеве Белия дом
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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