ФБР удари предполагаема група, готвила атаки на събитие пред Белия дом

ФБР арестува още двама мъже във връзка с предполагаем заговор за "планиране на атаки" срещу събитие с боеве в клетка на UFC, което се проведе в Белия дом по случай рождения ден на американския президент Доналд Тръмп. И двамата са обвинени в заговор за убийство, посочиха от Министерството на правосъдието на САЩ. Единият е бил арестуван в петък, а другият – в неделя.

ОЩЕ: Хънтър Байдън прие да се бие в клетка със синовете на Тръмп (ВИДЕО)

Министерството на правосъдието съобщи миналата седмица, че срещу още петима заподозрени са повдигнати обвинения във връзка с предполагаемия заговор срещу събитието пред Белия дом на 14 юни. Те също са обвинени, наред с друго, в заговор за убийство.

Прокуратурата твърди, че мъжете са планирали да атакуват и членове на американското правителство.

"Заговорниците са планирали да използват дронове, въоръжени с експлозиви, по време на събитието на UFC и в околността му, за да принудят евакуацията на събитието, а след това са планирали да разположат снайперисти, които да стрелят по "цели с висок пост" сред бягащата тълпа", се посочва в изявление на министерството.

ОЩЕ: Сцена от ММА боеве в Белия дом: Желанието на Тръмп за рождения му ден

Директорът на ФБР Каш Пател написа миналата седмица, че ФБР и партньорите от правоохранителните органи са разбрали за "потенциална заплаха" за събитието на 10 юни. Той заяви, че предполагаемата атака в крайна сметка е била предотвратена благодарение на арестите.