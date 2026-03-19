Левски изпраща национал на международен турнир, ЦСКА – не

Вечното дерби между Левски и ЦСКА е най-вълнуващата среща за футболните фенове в България. Много често то се пренася и извън терена, за добро или лошо. Един пример за индиректен сблъсък между двата отбора са и мачовете на националните селекции. Ако изпратиш повече национали от съперника, значи имаш по-добри играчи. В случая Левски победи ЦСКА що се отнася до националния отбор на Камерун, след като Оливер Камдем получи повиквателна, а Джеймс Ето‘о – не.

Оливер Камдем получи първа повиквателна за национални отбор на Камерун

Преди около месец стана ясно, че защитникът на Левски Оливер Камдем е взел решение да представлява националния отбор на Камерун. Той е роден във Франция, като е играл за юношеските формации на „петлите“, но никога не е стигал до първия отбор. Десният бек има камерунски корени, което му позволи да смени футболната си национална принадлежност. И сега той получи първата си повиквателна от националния селекционер на африканската страна Давид Пагу за предстоящите мачове от турнира FIFA Series 2026 в Австралия.

Джеймс Ето‘о не е в групата на Камерун

Там Камерун ще изиграе два мача – срещу Австралия на 27 март и срещу Китай 4 дни по-късно. В групата за Камерун личат още имената на световни звезди като Браян Мбемо от Манчестър Юнайтед, Кристиан Кофане от Байер Леверкузен и Ета Ейонг от Леванте. Но друг футболист от родните терени – халфът на ЦСКА Джеймс Ето‘о, не беше повикан за тези две срещи на „непобедимите лъвове“.

