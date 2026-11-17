Заседанието по делото за смъртта на 12-годишната Сияна Попова на пътя при село Телиш, което можеше да се окаже последно по делото, беше отложено. Минути преди то да започне е станало ясно, че съдийката е болна и няма да се яви.

Днес трябваше да се проведе 13-ото заседание по делото, което можеше да се окаже и последно, тъй като ако след представяне на комплексната съдебно-медицинската и авто-техническата експертиза, нямаше други искания за доказателства, можеше да се отиде на пледоарии и дори четене на присъда.

Бащата на Сияна Николай Попов се усъмни, че зад внезапното раболяване на съдийката стои нежелание да се вземе решение по казус, създаден наскоро.

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"Най-отвратителното е, че делата за смърт на пътя се превръщат за вечен ад за жертвите и за близките на пострадалите. Аз съм се готвел за това дело дълго време. Мои близки също пътуват насам и сега се оказва, че дело няма да има, тъй като съдийката е болна", коментира той.

"Българската държава забърка каша"

"По-скоро тя се е разболяла от притеснение. Защото днешното заседание трябваше да разкрие безобразията в авто-техническата експертиза. Смятам, че съдийката се уплаши, защото българската държава забърка нова каша, чието разплитане е в ръцете на Народното събрание и министъра на правосъдието. Бяха приети изменения в НПК и беше въведен изпит за вещи лица, който те бойкотират, тъй като го провежда техния доайен професор доктор на техническите науки Станимир Карапетков и голяма част от вещите лица в България отказват да се явят на този изпит, защото е тенденциозно само за авто-технически експерти да има изпит, а за други да няма, и да се провежда по учебници и конспекти на Карапетков. Божидар Илиев - вещото лице по настоящето дело, не се е явило на този изпит, но когато той е бил назначен, тази разпоредба не е действала и сега тя се обжалва пред 5-членен състав на ВАС. И смятам, че съдийката се поболя от притеснение какво решение да вземе - дали да остави експерта по делото или дали да го отзове, което означава изготвяне на нова експертиза и най-малко година забавяне", добави той.

Източник: БГНЕС

Попов се обърна директно към управляващите с молба за реакция.

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"Призовавам ПБ, защото имат абсолютната власт, да вземат отношение и да направят необходимото със законодателни промени, за да се отпушат стотици дела за ПТП. В момента голяма част от готовите експертизи, както нашата, са блокирани и ние продължаваме да страдаме", заяви той.

Българската държава, вместо да решава проблемите в правосъдието, забърква още по-големи каши, обобщи Николай Попов.

До сега са се провели 12 съдебни заседания по делото, в които са разпитани свидетелите, както и вещите лица изготвили заключения по различни съдебни експертизи. Няколко пъти е правено искане за промяна на мярката за неотклонение на подсъдимия Георги Александров, шофирал тира, предизвикал катастрофата, от "Задържане под стража" в по-лека, но съдебния състав отхвърли всички искания и в момента мярката за неотклонение продължава да бъде най-тежката предвидена от закона –задържане под стража.

В насрочените съдебни заседания беше предвидено изслушване на вещите лица изготвили заключение по назначената комплексна съдебно-медицинска и автотехническа експертиза, както и други процесуално-следствени действия.