Автомобилът се движеше с изключително висока скорост - над 80 км/ч при разрешени 50 км/ч в участъка. Това мнение изразиха приятели на загиналото 18-годишно момиче от Драгоман, което беше пометено от 26-годишния граничен полицай, който е обвиняем по случая. Дрегерът след произшествието отчел 1,63 промила алкохол в издишания въздух. Свидетели на трагедията разказват, че момичето не е имало шанс да оцелее.

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Как се стига до инцидента?

Младежите били заедно в заведение в Драгоман, което около 4 часа сутринта изгасило светлините и ги помолило да си тръгнат. По-голямата част от компанията излязла на улицата и младежите се насочили към домовете си.

По думите на свидетелите тротоарът бил зает от хора и имало оградни съоръжения, затова част от младежите продължили по пътното платно, докато намерят възможност отново да се качат на тротоара. "Чухме, че зад нас идва много бърза кола. Обърнахме се и веднага казахме да се приберем по-навътре към тротоара", разказва момиче, присъствало на мястото на тежката катастрофа, в ефира на Нова телевизия.

В този момент загиналата разговаряла със своя приятелка и мислела да си вземе нещо за хапване. "Нямах време дори да се протегна към нея. Просто нямаше как да направиш дори една крачка към нея. Колата мина точно там, където бяхме ние", споделя свидетелката.

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След удара част от присъстващите се затичали към ударената млада жена, за да проверят състоянието ѝ, а други се насочили към автомобила. По думите на свидетелите шофьорът бил изваден от колата и "пребит". "Той слезе от колата и започна да повтаря: "Аз нищо не съм направил! Аз нищо не съм направил!", разказва приятелка на загиналата. Според свидетелите шофьорът не се поинтересувал от състоянието на момичето.

Младежите коментират и появилите се версии за евентуални взаимоотношения между жертвата и граничния полицай. Те категорично отричат подобна информация. "Това изобщо не е вярно. Тя дори не го познаваше", заявиха приятелите й.