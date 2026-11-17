След като на 27 октомври еврото записа годишен антирекорд спрямо долара - 1,1126 (последно такива нива бяха отчитани на 12 май 2025 г.), единната европейска валута се колебаеше около границата от 1,12 към американската. През ноември видяхме резки пикове и спадове на еврото, включително един много внезапен - валутата слезе под границата от 1,11 спрямо щатския долар и на 12 ноември записа антирекорд за последната година и половина (от 8 април 2025 г. насам). Миналата седмица еврото завърши с нов антирекорд за същия период - 1,1022 към долара, а в понеделник беше отбелязан нов антирекорд - 1,0996 спрямо долара, като последно толкова ниски равнища е имало на 8 април 2025 г. - 1,0957.

Във вторник европейската валута все пак започва с леко движение нагоре.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 17 ноември, за 1,1005 долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е с 0,08% над последното отчетено ниво в понеделник.

Оше: Еврото не спира да дълбае дъното за последната година и половина

Европейската централна банка определи на 16 ноември (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1014 щатски долара спрямо 1,1052 долара на 13 ноември.

Снимка: Envato

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 16 ноември, когато слезе на ниво 1,0996.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 20 октомври - 1,1235 спрямо долара.

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В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 16 ноември - 1,0996.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.