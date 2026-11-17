Анимационният сериал "Семейство Симпсън" отново е в центъра на буря от конспиративни теории в социалните мрежи. Причината е любопитно съвпадение между сюжет от популярен епизод и реални събития, свързани с днешния ден. В сезон 35, епизод 7 на сериала със заглавие "Животът е неуспешен", излъчен за първи път на 19 ноември 2023 г., град Спрингфийлд остава без ток за шест дни след масивен срив. В една от сцените се показва дневникът на Лиса Симпсън, в който изрично е отбелязана дата 17 ноември.
Именно тази дата отдавна е превърната от онлайн конспиратори в център на твърдения за евентуално предстоящо глобално спиране на електрозахранването.
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Национален тест в САЩ
Напрежението в мрежата обаче достигна нов пик заради съвсем реално събитие. За днес (17 ноември) в Съединените щати е насрочен мащабен национален тест на системата за аварийно предупреждение. В рамките на теста всички радио и телевизионни предавания в страната ще бъдат временно прекъснати, за да се излъчи официално тестово съобщение.
Макар подобни проверки да са стандартна процедура за поддържане на държавната сигурност, комбинацията от фикционалния епизод на „Симпсън“, конкретната дата в дневника на Лиса и днешния реален експеримент с ефира буквално взривиха TikTok, X и Reddit. Хиляди потребители отново споделят кадъра, питайки се дали анимацията за пореден път „предсказва“ бъдещето, или става въпрос за поредното случайно, но зловещо съвпадение.
📺⚡ A viral claim says a 2023 Simpsons episode "predicted" a blackout on Nov. 17, the same day FEMA and the FCC will run a routine nationwide Emergency Alert System test; there is no evidence of any blackout. A 2023 episode of The Simpsons (“It’s a Blunderful Life,” aired Nov. 19, 2023) is circulating with claims it “predicted” a major blackout on November 17. The clip shows a diary entry dated 17 November titled “A Storm Approaching” during a fictional Springfield power outage story set days before Thanksgiving. On the same calendar date, FEMA and the FCC are conducting a scheduled nationwide Emergency Alert System test at approximately 2:20 p.m. Eastern Time. Radio and television broadcasters will interrupt programming for roughly one minute with a message stating it is only a test and no action is required. The test does not include cell phones and does not affect the power grid. It is a routine, legally mandated exercise (last conducted in 2023); a backup date of December 3 exists if needed. The date match is coincidental. The episode is a Thanksgiving-themed story about a fictional local blackout with no year specified as 2026 and no prediction of a real-world grid event. No official or utility sources have announced any power outage for November 17. Sources: FEMA, FCC, Lupa, France 24— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) November 16, 2026