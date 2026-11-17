На 13 ноември в Девин започнаха снимките на "Блокова вселена" – новият игрален филм на режисьора Стефан Командарев, международно признат с продукциите "Светът е голям и спасение дебне отвсякъде", "Съдилището", "Made in EU", "Уроците на Блага" и "Посоки". В главните роли на "Блокова вселена" ще видим Лидия Инджова и Стоян Дойчев, а към тях се присъединяват едни от най-интересните имена на българското кино и театър – Иван Бърнев, Анастасия Ингилизова, Гергана Плетньова, Асен Блатечки, Христо Петков, Елеонора Иванова и други.

Фотограф: Кирил Станоев

Вдъхновен от едноименната теория във физиката, според която всички събития във Вселената съществуват едновременно, а линейното движение на времето е само илюзия, "Блокова вселена" разгръща пет истории, случващи се с един и същи екип на линейка по улиците на София в периода от 1989 до 2030 година. Чрез преплитането на минало, настояще и бъдеще филмът изгражда многопластова картина на съдбата и любовта. Петте времеви периода са не просто различни етапи от живота на героите, а и своеобразен портрет на ключови моменти от развитието на българското общество и неговото трудно, сякаш все отлагано порастване.

"Блокова вселена" е амбициозна среща между социалното кино, романтиката и научната фантастика. Развитието му започва през 2023 г., а през февруари 2025 г. проектът е селектиран за престижния Berlinale Co-Production Market – една от водещите международни платформи за подкрепа и развитие на филмови копродукции.

Фотограф: Кирил Станоев

"Това със сигурност е най-сложният ми филм до момента. И наистина много различен от всичко, което съм правил досега. Надявам се с прекрасните актьори и невероятния екип, с който сме работили вече много пъти, да създадем отново достоен филм", сподели Стефан Командарев.

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"Процесът на подготовка беше голямо предизвикателство. Когато Стефан ме покани, му казах, че винаги съм искала да работя така. Ние репетирахме месеци - това е мечта за един актьор. Бяхме на дежурства в Център за спешна медицинска помощ - София, работихме с тях по истински случаи. Толкова много натрупвания ни позволи Стефан да направим преди снимките, че сега наистина живеем ролите си", допълни Лидия Инджова. Стоян Дойчев също сподели, че за него "Блокова вселена" е не само специален, интересен и смислен проект, но и огромно актьорско предизвикателство.

Фотограф: Кирил Станоев

"Това е втора снимачна площадка на пореден български филм, която имаме щастието да посетим само в рамките на няколко седмици. Няма нищо по-хубаво от това да се създава родно кино. В работата ни се стремим да има все повече филми. Необходимо е количество, от което може да се очаква качество", сподели директорът на ИА "Национален филмов център", Петър Тодоров.

"Блокова вселена" е международна копродукция между България ("Арго филм"), Германия ("42филм") и Люксембург ("Дийл продъкшънс"). Режисьор на "Блокова вселена" е Стефан Командарев, сценаристи са Павла Котова и Стефан Командарев, продуценти са Ралица Големанова и Стефан Командарев, а оператор – Веселин Христов. Проектът е финансиран от българския Национален филмов център, германския филмов фонд MDM и люксембургския филмов фонд Cineworld.