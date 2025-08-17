Срещата Тръмп-Путин:

Левски не се възползва от издънката на Лудогорец, бивш „армеец“ и Ботев Враца отчаяха „сините“

17 август 2025, 23:13 часа 568 прочитания 0 коментара
Левски не се възползва от издънката на Лудогорец, бивш „армеец“ и Ботев Враца отчаяха „сините“

Левски не успя да се възползва от издънката на Лудогорец в 5-ия кръг Първа лига и пропусна да оглави класирането в родния шампионат. „Сините“ завършиха при резултат 0:0 при гостуването си на Ботев Враца. Столичани бяха много по-добрият тим на терена и стигнаха до редица отлични ситуации, но в герой за врачани се превърна бившият вратар на ЦСКА Димитър Евтимов, който изигра страхотен мач и на няколко пъти спаси своя отбор от сигурно попадение.

Димитър Евтимов изигра страхотен мач срещу Левски

Левски стартира по-добре срещата като още в 3-ата минута Камдем стреля от малък ъгъл, но не уцели вратата. Малко по-късно Фабио Лима бе много близо до гол, но Димитър Евтимов се намеси отлично и с тяло успя да избие в корнер. Половин час след началото на срещата „сините“ отново стигнаха до добро положение. След разбъркване в наказателното поле Цунами стреля, но стражът на домакините спаси.

Равенство и точка след гостуването във Враца. Следваща арена - стадион „Васил Левски“, плейоф за Лигата на конференциите.

Posted by ПФК ЛЕВСКИ / PFC LEVSKI on Sunday, August 17, 2025

„Сините“ така и не успяха да вкарат

В началото на второто полувреме Ботев опита да изненада Левски, след като Мартин Петков се оказа на добра позиция след подаване от корнер, но ударът му мина над вратата на „сините“. В 64-ата минута столичният гранд отново бе много близо до гол. Рилдо получи добра топка на границата на наказателното поле и стреля силно, но Димитър Евтимов демонстрира класата си и с спаси.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Левски Кристиан Димитров Александър Колев Алекс Колев Матей Маркович

Четвърт час преди края на редовното време Димитър Евтимов за пореден път разочарова Левски. В рамките на само две минути той на три пъти успя спаси Ботев Враца от попадение. В 80-ата минута стражът на домакините направи най-доброто си спасяване, след като с тяло изби удар на Рилдо от близка дистанция.

Класирането в Първа лига

След равенството Левски остана на второ място във временното класиране в Първа лига с 13 точки. Толкова има и лидерът Лудогорец, който обаче е с по-добра голова разлика. На трето и четвърто място са Черно море и Локомотив Пловдив с по 11 пункта в актива си. Ботев Враца пък заемат 10-та позиция с 4 точки.

ОЩЕ: Локомотив София спъна Лудогорец, "железничарите" продължават без загуба при Генчев

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
ЦСКА Левски Димитър Евтимов Лудогорец Ботев Враца Първа лига
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес