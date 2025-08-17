Левски не се възползва от издънката на Лудогорец, бивш „армеец“ и Ботев Враца отчаяха „сините“

Левски не успя да се възползва от издънката на Лудогорец в 5-ия кръг Първа лига и пропусна да оглави класирането в родния шампионат. „Сините“ завършиха при резултат 0:0 при гостуването си на Ботев Враца. Столичани бяха много по-добрият тим на терена и стигнаха до редица отлични ситуации, но в герой за врачани се превърна бившият вратар на ЦСКА Димитър Евтимов, който изигра страхотен мач и на няколко пъти спаси своя отбор от сигурно попадение.

Димитър Евтимов изигра страхотен мач срещу Левски

Левски стартира по-добре срещата като още в 3-ата минута Камдем стреля от малък ъгъл, но не уцели вратата. Малко по-късно Фабио Лима бе много близо до гол, но Димитър Евтимов се намеси отлично и с тяло успя да избие в корнер. Половин час след началото на срещата „сините“ отново стигнаха до добро положение. След разбъркване в наказателното поле Цунами стреля, но стражът на домакините спаси.

Равенство и точка след гостуването във Враца. Следваща арена - стадион „Васил Левски“, плейоф за Лигата на конференциите. Posted by ПФК ЛЕВСКИ / PFC LEVSKI on Sunday, August 17, 2025

„Сините“ така и не успяха да вкарат

В началото на второто полувреме Ботев опита да изненада Левски, след като Мартин Петков се оказа на добра позиция след подаване от корнер, но ударът му мина над вратата на „сините“. В 64-ата минута столичният гранд отново бе много близо до гол. Рилдо получи добра топка на границата на наказателното поле и стреля силно, но Димитър Евтимов демонстрира класата си и с спаси.

Четвърт час преди края на редовното време Димитър Евтимов за пореден път разочарова Левски. В рамките на само две минути той на три пъти успя спаси Ботев Враца от попадение. В 80-ата минута стражът на домакините направи най-доброто си спасяване, след като с тяло изби удар на Рилдо от близка дистанция.

Класирането в Първа лига

След равенството Левски остана на второ място във временното класиране в Първа лига с 13 точки. Толкова има и лидерът Лудогорец, който обаче е с по-добра голова разлика. На трето и четвърто място са Черно море и Локомотив Пловдив с по 11 пункта в актива си. Ботев Враца пък заемат 10-та позиция с 4 точки.

