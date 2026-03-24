Левски по пътя към финсово спасение, задава се и нов "Герена"

Левски продължава да изпълнява коректно финасовите си ангажименти към държавата. В края на март "сините" трбява да направят ново плащане в размер на около 132 000 евро към НАП и Столична община. След тази вноска задълженията на клуба ще се свият до приблизително 1 милион евро, които трябва да бъдат погасени до края на 2026 година, съобщава "Мач Телеграф". Това развитие ще направи клуба значително по-привлекателен за потенциални инвеститори, тъй като ще бъде близо до изчистване на дълговете си към държавата.

Левски продължава да бъде коректен финансово към държавата

Паралелно с това от "Герена" ще могат да излязат с конкретен план за строеж на нов стадион. Налице са сигнали за активизиране около "Георги Аспарухов", след като вече е осигурена банкова гаранция. Именно липсата на такава по-рано доведе до оттегляне от страна на компанията, изготвила проекта за ново съоръжение. Темата за модернизацията на стадиона доскоро беше на заден план, но сега се очаква отново да излезе на дневен ред.

Междувременно Левски продължават да бъдат лидери в класирането с цели 9 точки преднина пред Лудогорец. Следващия мач за "сините" ще бъде гостуване на тима на "Добруджа" в един от последните кръгове на груповата фаза на първенството.

