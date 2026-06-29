Национал на България се завръща по родните терени след само един сезон в чужбина

Ръководството на Славия официално обяви поредното си ново попълнение за лятото. До този момент в Овча купел се подсилиха с Илиан Антонов, Димитър Буров, Умаро Балде, Владимир Милетич, Мартин Георгиев и Йоан Борносузов. Сега "белите" използваха профилите си в социалните мрежи, за да представят следващия си трансфер, който е добре познат по родните терени и в частност на феновете на Славия.

Славия обяви завръщането на роден национал в Овча Купел

Става въпрос за Владимир Николов, който се завръща на стадион "Александър Шаламанов" след само един сезон надалеч. Нападателят носеше бялата фланелка в продължение на три години, в които се отчете със 17 попадения и 10 асистенции в 83 мача във всички турнири. Добрите му изяви накрая му спечелиха и повиквателна в националния отбор на България. През лятото на 2025 година той бе продаден на полския Корона Киелце за сума около 100 хиляди евро. Той не се представи по най-добрия начин за новия си клуб, като отбеляза само два гола и подаде за още един в 28 мача. Очевидно в Полша не са останали особено доволни и са изключили родния национал от сметките за новия сезон.

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По тази причина наскоро той разтрогна договора си с Корона Киелце по взаимно съгласие и започна да търси следващия си клуб. Изглежда, от Славия са му отворили вратата за завръщане и той е решил да възобнови кариерата си в Овча купел. Точно преди да бъде продаден, Николов бе важна фигура в атаката на "белите" и присъствието му със сигурност ще помогне на отбора. С националната фланелка нападателят също остави много добро впечатление, тъй като за 13 срещи успя да отбележи три попадения и една асистенция.

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