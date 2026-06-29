Венци Стефанов: "Виждате какво се случва в България, явно над собственика на Ботев има чадър"

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов говори за решението на прокуратурата в Пловдив да не разследва скандала за опит за уреждане на срещата между местния Ботев и "белите" през изминалия сезон. Пред колегите от "Sportal" той сподели, че за него е необяснимо как няма да бъде разследвано нещо такова, след като е проведен разпит от полицията. Според него над собственика на "канарчетата" има чадър.

Венци Стефанов: "Изглежда над собственика на Ботев има чадър"

Ето какво каза Венцеслав Стефанов: "Не мога да си обясня как прокуратурата отказва да започне разследване, след като полицията е провела разпит за опит за уреждане на мач. Изглежда над собственика на Ботев има чадър, някакви хора със сериозно влияние. Иначе как да проумеем действието на прокуратурата да откаже да се намеси. Разпитът беше в София, явно след това случаят е прехвърлен към Пловдив.

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"Виждате като цяло какви неща се случват в държавата"

Това е една мръсна история. Виждате като цяло какви неща се случват в държавата - мантинелата на магистрала "Тракия" е дебела колкото вафла. Аз обаче съм сигурен, че генералът ще донесе справедливост и ще пипа здраво. Трябва да разчисти Авгиевите обори". През сезон 2025/26 Славия и Ботев Пловдив се срещнаха два пъти. През първия полусезон "канарчетата" бяха домакини, а мачът завърши при равен резултат 1:1. През пролетта срещата в София завърши с победа за Ботев с мининамлното 1:0.

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