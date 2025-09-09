Вили Вуцов и Тити Папазов: Феновете на Левски се излагат с плакатите "Сираков вън!"

Култовият роден специалист Велислав Вуцов и наставникът на баскетболния Левски Константин Папазов отправиха предупреждение към футболните фенове на "сините". Тити бе специален гост в новото предаване на Вуцов, в което коментираха състоянието на футболния клуб и приноса на мажоритарния собственик Наско Сираков за развитието му. Те призоваха привържениците на "сините" да свалят плакатите, насочени срещу Сираков. Вуцов коментира и отношенията си с боса на "Герена".

Вуцов, чийто син Светослав в момента пази под рамката на "Герена", разкри, че не се е чувал със Сираков повече от година. Въпреки че не поддържат контакт, родният специалист се противопостави категорично на плакатите "Сираков вън!": "Не съм се чувал повече от година-две с Наско Сираков. Не сме се карали, просто нямаме допирна ситуация. Дори при трансфера на Светослав говорих с Даниел Боримиров, а не с Наско. Да не кажат, че съм свързан. Аз не се съгласявам категорично с плакатите "Сираков вън!", защото публиката на Левски е велика и е религия. Ако толкова не харесваме някого, ще отидем и ще го изгоним. Щом не сме го направили, това нещо се сваля и всичко приключва. Тези плакати излагат публиката на Левски, която е сваляла правителство."

"Ако аз съм треньор на Левски, отивам и ги късам веднага", отговори Папазов. "Наско Сираков никога няма да падне на нивото и да каже "Идете и ги махнете", а точно обратното. Той винаги е над нещата. От първия ден беше: "Да слагат каквото искат" и така е до днес. Ако на първия ден подкрепата за Наско е била 65-35, то сега е 98 към 2 процента. Много важно е хората да разберат, че за пет години от почти труп Левски се превърна в много добре организиран и стабилно финансов клуб."

