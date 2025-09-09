Войната в Украйна:

Вили Вуцов и Тити Папазов: Феновете на Левски се излагат с плакатите "Сираков вън!"

09 септември 2025, 19:05 часа 507 прочитания 0 коментара
Вили Вуцов и Тити Папазов: Феновете на Левски се излагат с плакатите "Сираков вън!"

Култовият роден специалист Велислав Вуцов и наставникът на баскетболния Левски Константин Папазов отправиха предупреждение към футболните фенове на "сините". Тити бе специален гост в новото предаване на Вуцов, в което коментираха състоянието на футболния клуб и приноса на мажоритарния собственик Наско Сираков за развитието му. Те призоваха привържениците на "сините" да свалят плакатите, насочени срещу Сираков. Вуцов коментира и отношенията си с боса на "Герена".

 

Вуцов, чийто син Светослав в момента пази под рамката на "Герена", разкри, че не се е чувал със Сираков повече от година. Въпреки че не поддържат контакт, родният специалист се противопостави категорично на плакатите "Сираков вън!": "Не съм се чувал повече от година-две с Наско Сираков. Не сме се карали, просто нямаме допирна ситуация. Дори при трансфера на Светослав говорих с Даниел Боримиров, а не с Наско. Да не кажат, че съм свързан. Аз не се съгласявам категорично с плакатите "Сираков вън!", защото публиката на Левски е велика и е религия. Ако толкова не харесваме някого, ще отидем и ще го изгоним. Щом не сме го направили, това нещо се сваля и всичко приключва. Тези плакати излагат публиката на Левски, която е сваляла правителство."

Велислав Вуцов и Наско Сираков

"Ако аз съм треньор на Левски, отивам и ги късам веднага", отговори Папазов. "Наско Сираков никога няма да падне на нивото и да каже "Идете и ги махнете", а точно обратното. Той винаги е над нещата. От първия ден беше: "Да слагат каквото искат" и така е до днес. Ако на първия ден подкрепата за Наско е била 65-35, то сега е 98 към 2 процента. Много важно е хората да разберат, че за пет години от почти труп Левски се превърна в много добре организиран и стабилно финансов клуб."

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Левски вече мисли за зимни трансфери

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Наско Сираков Вили Вуцов Левски Константин Папазов
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес