Левски възнагради играчите си със сериозни премии, бонусът за Шампионска лига е бил двойно по-голям

Футболистите на Левски ще бъдат сериозно възнаградени за класирането на отбора в основната фаза на Лига Европа. Според информация на "Мач Телеграф" титулярите ще получат по 45 000 евро, а играчите с по-малко игрови минути също ще вземат значителни бонуси. Това е сериозен бонус на фона на финансовия ефект от европейското представяне на Левски. Самото достигане до основната фаза на Лига Европа носи на клуба 4,31 млн. евро от УЕФА. Към тях се добавят и средствата, натрупани от предходните квалификационни кръгове.

45 000 евро бонус за основните футболисти на Левски за влизането в Лига Европа

Освен фиксираната сума за класиране, участието в турнира може да донесе на Левски още сериозни приходи. Всяка победа в основната фаза например носи 450 000 евро, а равенството - 150 000 евро. Има и допълнителни плащания според крайното класиране в таблицата и достигането до елиминациите.

Още: Велико! Левски ще играе с Милан в България - "сините" с преодолими съперници в Лига Европа (ЖРЕБИЙ)

"Сините" готвили 90 000 евро бонус за титулярите при влизане в Шампионска лига

Още по-сериозни са били плановете за премиране при достигане до Шампионската лига. Според информацията тогава всеки футболист е щял да получи минимум 90 000 евро, като е обсъждан и по-висок бонус. Преди двата мача с АЕК Атина обаче точните параметри не са били съобщени на играчите.

Любопитна е и историческата препратка към 2006 година. Тогава Левски за първи път достигна груповата фаза на Шампионската лига, а клубът отчете рекордни приходи за годината. Сега "сините" отново са сред 36-те участници в основната фаза на Лига Европа, но този път финансовият модел и премиите са значително различни.

Още: "Днес е специален, но и тъжен ден": Наско Сираков обяви голяма новина за бъдещето на Левски