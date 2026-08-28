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След ареста на журналистка при посещение на Радев: Бой за мъж от пътен полицай отново в Струмяни? (ВИДЕО)

28 август 2026, 16:08 часа 1318 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
След ареста на журналистка при посещение на Радев: Бой за мъж от пътен полицай отново в Струмяни? (ВИДЕО)

След скандала около ареста на журналистката Гергана Петрова в засегнатото от наводнения благоевградско село Струмяни, където премиерът Румен Радев беше на визита днес (28 август), в социалните мрежи започна да се разпространява още едно видео, за което се твърди, че също е от днешния ден и е от същото събитие. На него се вижда как полицай от Пътна полиция с груби средства опитва да извади мъж от автомобила му. Чуват се и думите: "Като имаш проблеми, ш'си даваш документите, ясно ли ти е?". 

Не е ясен контекстът около ситуацията и не може да се потвърди на този етап дали събитието е свързано със задържането на Петрова, която според МВР е искала да влезе в зоната за журналисти, но не е представила лични документи.

Чува се само как жена казва, че полицаят няма право да прави това, и че е сниман. Няколко човека твърдят, че мъжът в колата не е направил нищо, включително самият той. Разбира се, че от Пътна полиция искат да проверят документите му. Накрая от друг ъгъл е снимано как полицаят рита и удря човека извън колата му.

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Арестът на Гергана Петрова

Преди това Петрова - автор в новинарския сайт bgnovini.eu и модератор на местна Facebook група - е била принудително отведена в районното управление в Струмяни по време на посещението на премиера в общината. Инцидентът се е случил в отсъствието на Радев, казаха от пресцентъра на Министерски съвет.

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От МВР обясниха, че служителите на ведомството са били потърсени за съдействие от НСО. По информация на охранителите - жената се е опитала да влезе в специално обособената за журналисти зона. Тя многократно е била приканвана да представи документ за самоличност и журналистическа карта, но не го е направила. Затова служителите на НСО са потърсили съдействие от полицията "за гарантиране на безопасността", гласи информацията на МВР.

Петрова е била принудително отведена в районното управление, за да бъде установена самоличността ѝ. След това ѝ е съставен предупредителен протокол за нарушение на обществения ред, както и акт по Закона за българските лични документи заради това, че не е носила документ за самоличност в себе си. След приключване на проверката жената е била освободена.

По-късно Румен Радев разпореди проверка, за да се установи дали МВР и/или НСО не са надвишили правомощията си в случая: Радев разпореди проверка в МВР и НСО след ареста на журналистка при визитата му в Струмяни (ВИДЕО).

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арест Пътна полиция Струмяни Румен Радев
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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