Левски взе решение за бъдещето на голямата си звезда, която беше близо до трансфер в Топ 5 първенствата

Ръководството на Левски е взело решение какво да прави с една от големите си звезди. Става въпрос за Майкон, за когото през последните дни се появиха новини, свързващи го с трансфер далеч от "Герена". Наскоро стана ясно, че "сините" начело с мажоритарния собственик Наско Сираков са поискали изключително голяма сума, за да продадат бразилеца. Именно това отказало последният отбор, заинтересован от услугите му.

Левски взе решение за бъдещето на Майкон

През последните дни в офисите на "Герена" пристигнала интересна оферта. Френския елитен тим Нант изпратил запитване за преотстъпване под наем на Майкон в последния ден преди затварянето на трансферния прозорец във Франция. От Левски обаче поискали да получат 4 милиона евро за него след изтичането на наемо. Това съвсем логично отказало Нант, който освен всичко друго е бил притиснат от сроковете на пазара. Френският тим е искал да вземе Майкон под наем с опция за закупуване, но не на цената, поставена от ръководството на "сините".

"Сините" предлагат нов договор на бразилеца?

След тази ситуация на "Герена" най-накрая са решили какво да правят с Майкон. По последна информация на "Тема Спорт", Левски ще предложи нов договор на футболиста. "Сините" предлагат на бразилеца, който е един от най-добрите им играчи в момента, доста по-голямо месечно възнаграждение в опита си да го задържат на стадион "Георги Аспарухов" за дълго. Развитие по въпроса се очаква в следващите дни.

