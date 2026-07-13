Най-сходна със Земята: Планетата, на която има дъжд, морета и реки

Титан, спътникът на Сатурн, се оказва най-подобната на Земята планета. Учените са открили реки, езера, морета, облаци и валежи на повърхността ѝ, но има едно сериозно предупреждение.

Планетата с най-сходни условия на живот с тези на Земята

Според НАСА, Титан остава единственият известен обект в Слънчевата система, освен Земята, с постоянна течност на повърхността си. Въпреки екстремните условия, той има напълно функциониращ хидрологичен цикъл, подобен на земния, съобщава Spacedaily.

Прочетете също: Тази планета би трябвало да е умряла преди милиарди години: Астрономите разбраха как е оцеляла

Основната разлика на Титан обаче е, че течният метан и етан действат като вода. Те се изпаряват, образуват облаци, падат като дъжд, захранват реки и езера и след това отново се изпаряват.

Повърхността на луната обаче не е изградена от типична скала. Температури от около -179 градуса по Целзий правят леда толкова твърд, че наподобява гранит по здравина. Именно върху тази ледена „скала“ текат метанови реки, постепенно издълбавайки своите канали.

Как са разбрали учените за това?

Учените получиха най-важните данни за Титан благодарение на международната мисия „Касини-Хюйгенс“. Плътната атмосфера на луната закрива повърхността ѝ, така че сондата „Касини“ прекара повече от десетилетие в изучаване на Титан с помощта на радар.

Истински пробив дойде с кацането на сондата „Хюйгенс“ върху спътника през януари 2005 г. По време на спускането си сондата засне сплетени речни долини, а след кацането предаде изображения на повърхността, покрита със заоблени парчета воден лед, полирани, сякаш са били носени от дълъг поток от течност. Учените смятат, че сондата е кацнала в сухото корито на древна река.

Повечето морета на Титан са разположени близо до северния полюс. Най-голямото от тях, Кракен Маре, е по-голямо по площ от Каспийско море на Земята и според учените достига дълбочина от няколкостотин метра на някои места.

Второто по големина море, Лигея Маре, е пълно с течен метан, докато Кракен Маре съдържа повече етан. Те се захранват от множество реки, които се вливат в моретата по почти същия начин, както на Земята.

Защо въпреки това Титан не е като Земята?

Атмосферата на Титан е съставена предимно от азот, но е значително по-плътна от земната, а гравитацията ѝ е само около една седма от тази на Земята. Поради това, метановите дъждовни капки могат да бъдат много по-големи и да падат много по-бавно.

Потенциално обитаема: Близо до Земята е открита обещаваща скалиста планета

Освен това, слънчевата светлина в орбитата на Сатурн е много ограничена, така че метеорологичните процеси са много по-бавни, отколкото на Земята. Валежите се считат за рядко явление и могат да се появят под формата на мощни, но редки, проливни дъждове.

Титан е интересен не защото е „втора Земя“, казват изследователите, а защото показва, че същите физически процеси могат да оформят подобни пейзажи дори в светове, където текат реки от течен метан вместо вода.

Планетата, на която денят е по-дълъг от една година на нея - учените не могат да обяснят какво се случва там