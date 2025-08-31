Лидерът във Втора лига не спира да лети! Новак взе тежко гостуване и се върна в топ 3

Фратрия Варна записа шести пореден успех във Втора лига и продължи със 100%-ов точков актив - 18. Лидерът в класирането постигна минимален успех с 1:0 над Севлиево. Единственото попадение в срещата реализира Виктор Митев в осмата минута. Един от сериозните конкуренти на варненци е Дунав Русев, който също е непобеден и заема втората позиция с 13 пункта, с мач по-малко заради нечетния брой отбори в първенството.

Фратрия мачка във Втора лига

Новакът във втория ни ешелон Вихрен Сандански също играе много достойно от началото на сезона. Тимът се наложи с 0:2 като гост над Беласица на неособено гостоприемния стадион "Цар Самуил". Точни за "гладиаторите" бяха Даниел Пехливанов и Уасим Ауахрия. Те събраха 13 пункта и се завърнаха в топ 3.

Още в осмата минута Атанас Карачоров напусна терена с тежка травма, а в 30-ата и Ядам Сантана получи травма. Малко преди това Даниел Пехливанов изведе гостите напред. В 40-ата точен бе и Уасим Аушрия, който даде солиден аванс на Вихрен.

Прз втората част Иван Марчев имаше добър шанс да се разпише, но не успя. В 50-ата минута Борислав Смилянски спаси вратата си на няколко пъти. Тони Пасос също беше близо до това да върне „комитите“ в мача след изтичането на час игра. В 76-ата минута домакините останаха с човек по-малко заради втори жълт картон на Димитър Яръмов.

ОЩЕ: Лудогорец е на дъното във Втора лига! Два емблематични български отбора продължават впечатляващи серии