Войната в Украйна:

Лидерът във Втора лига не спира да лети! Новак взе тежко гостуване и се върна в топ 3

31 август 2025, 21:42 часа 465 прочитания 0 коментара
Лидерът във Втора лига не спира да лети! Новак взе тежко гостуване и се върна в топ 3

Фратрия Варна записа шести пореден успех във Втора лига и продължи със 100%-ов точков актив - 18. Лидерът в класирането постигна минимален успех с 1:0 над Севлиево. Единственото попадение в срещата реализира Виктор Митев в осмата минута. Един от сериозните конкуренти на варненци е Дунав Русев, който също е непобеден и заема втората позиция с 13 пункта, с мач по-малко заради нечетния брой отбори в първенството.

Фратрия мачка във Втора лига

Новакът във втория ни ешелон Вихрен Сандански също играе много достойно от началото на сезона. Тимът се наложи с 0:2 като гост над Беласица на неособено гостоприемния стадион "Цар Самуил". Точни за "гладиаторите" бяха Даниел Пехливанов и Уасим Ауахрия. Те събраха 13 пункта и се завърнаха в топ 3.

Окачените бутонки

Още в осмата минута Атанас Карачоров напусна терена с тежка травма, а в 30-ата и Ядам Сантана получи травма. Малко преди това Даниел Пехливанов изведе гостите напред. В 40-ата точен бе и Уасим Аушрия, който даде солиден аванс на Вихрен.

Прз втората част Иван Марчев имаше добър шанс да се разпише, но не успя. В 50-ата минута Борислав Смилянски спаси вратата си на няколко пъти. Тони Пасос също беше близо до това да върне „комитите“ в мача след изтичането на час игра. В 76-ата минута домакините останаха с човек по-малко заради втори жълт картон на Димитър Яръмов.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Лудогорец е на дъното във Втора лига! Два емблематични български отбора продължават впечатляващи серии

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Беласица Втора лига Вихрен Сандански Фратрия
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес