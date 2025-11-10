Войната в Украйна:

Лидерът във Втора лига с огромна крачка към елита! Основният преследвач е подчинен

Лидерът във Втора лига Дунав Русе постигна изключително ценен успех с 2:0 срещу основния си преследвач Фратрия Варна. Денислав Минчев откри резултата за "драконите", а Билал Салах удвои аванса на тима си. Дунавци остават единствени без поражение и вече водят в класирането със 7 точки преднина над днешния си съперник. Топ 4 допълват Янтра Габрово (29) и Вихрен Сандански (27).

Домакините от Русе започнаха по-активно срещата, владееха топката повече и атакуваха. Те откриха резултата благодарение на грешка на защитата на варненци. Денислав Минчев тръгна по лявото крило, справи се с Архан Исуф, заобиколи и елиминира Александър Ангелов, за да стреля по диагонала и да вкара.

Второто полувреме започна с по-активна игра на гостите, като в 53-тата минута влезлият като резерва Ксавело Дривентак стреля по земя от границата на наказателното поле. Топката обаче мина на сантиметри покрай страничния стълб. В 61-вата пък Дунав можеше да удвои преднината си, след като Радослав Апостолов-Щайгата изведе Билал Салах по десния фланг. Испанското крило игра на двойно подаване, Апостолов стреля, но топката се спря от външната страна на мрежата.

В 71-вата минута Кейта от Дунав едва не си вкара автогол след изпълнение на ъглов удар. 120 секунди по-късно Дунав удвои преднината си при контраатака. Кристиян Бойчев получи топката в трета третина, отигра с едно докосване на дясно към Билал Салах, който стреля без да се бави. Топката се отклони в крака на Виктор Митев, направи парабола и не остави шанс за вратаря Игор Мостовей, прехвърляйки го за 2:0.

