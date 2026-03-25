Лидерът във Втора лига си намери майстора! Интересни битки на дъното (Резултати)

Лидерът във Втора лига Дунав Русе допусна минимално поражение с 0:1 от втория тим на ЦСКА. В двубой от 21-вия кръг на първенството Иван Тасев блесна за "червените" с попадение в началото на втората част. "Драконите" остават на върха с 58 точки - 10 пред втория Фратрия Варна, който е с мач повече. "Армейците" вече са с актив от 39 пункта на 5-о място в класирането.

Дунав Русе загуби от ЦСКА II

Двата отбора изиграха равностойна първа част на стадиона в Драгалевци. В 6-ата минута Васил Каймаканов бе изведен на стрелкова позиция, но играч на гостите успя да парира удара му. Най-активни бяха Илиан Антонов и Мартин Сораков, които направиха няколко опасни центрирания. Подаванията обаче не бяха засечени от нападателите на "червените".

Втората част започна отлично за втория отбор на ЦСКА. След само 60 секунди игра Иван Тасев откри резултата, след като получи извеждащ пас от Мартин Сораков. В 55-ата минута Божидар Петров от домакините получи втори жълт картон. До края на битката "драконите" се опитаха да стигнат до точката, но защитата на ЦСКА се справи перфектно, за да задържи трите точки в София.

В друг двубой от дъното на класирането Спортист Своге надви с 1:0 Севлиево и събра 23 точки над зоната за изпадащи. Спартак Плевен пък постигна успех с 2:1 над Беласица.

Резултати от 21-вия кръг на Втора лига:

ЦСКА II (София) - Дунав (Русе) – 1:0

голмайстор: 1:0 Иван Тасев 46

Спартак (Плевен) - Беласица (Петрич) – 2:1

Севлиево – Спортист (Своге) – 0:1

