Лига Европа НА ЖИВО: Ясни са съставите на Левски и Ред Бул Залцбург

Отборите на Левски и Ред Бул Залцбург излизат на терена в първия мач от груповата фаза на Лига Европа. "Сините" си осигуриха място в основния етап на втория по сила европейски турнир, след като загубиха във финалния плейоф за влизане в Шампионска лига. Те влизат в мача, след като записаха равенство в последния си мач - 0:0 с Ботев Враца. "Биковете" също не записаха победа в миналия кръг от австрийската Бундеслига. Срещата между Левски и Залцбург се очертава да бъде изключително оспорвана. Ако нямате възможност да я гледате, то може да проследите всеки един момент НА ЖИВО тук, в спортната секция на Actualno.com.

НА ЖИВО: Левски - Ред Бул Залцбург

Двубоят ще се изиграе днес, 17 септември, на Националния стадион "Васил Левски" с начален час 19:45 българско време. Ето и съставите, на които залагат двамата треньори:

Левски: 92. Светослав Вуцов, 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров, 4. Кристиан Макун, 20. Алекс Сентейес, 18. Гашпер Търдин, 3. Майкон, 35. Сержиньо, 17. Евертон Бала, 11. Армстронг Око-Флекс, 7. Рейналдо

РБ Залцбург: 52. Кристиан Завиешицки, 18. Николас Верачниг, 44. Кевин Бома, 21. Тим Дрекслер, 31. Доминик Шмид, 15. Бартош Мазурек, 32. Абубакар Бари, 20. Едмънг Байду, 8. Сота Китано, 11. Йорбе Вертесен, 9. Харис Табакович

Очаквайте подробности!

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Преди мача

По време на пресконференцията си преди мача Хулио Веласкес заяви, че неговите футболисти няма от какво да се страхуват и трябва да се наслаждават на тези мачове. Той отдаде нужното на съперника, като заяви, че всеки един от играчите на РБ Залцбург може да бъде част от голям клуб в Топ 5 първенствата. В лагера на "биковете" пък се подготвят за труден мач срещу българския шампион.

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