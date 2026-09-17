Краят на безконтролния достъп: ЕК предлага забрана на социалните мрежи за деца под 13 години

Забрана за социалните мрежи за деца под 13 години и ограничен достъп за тези между 13 и 15 години, предлага председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и предупреди за опасностите, които онлайн услугите крият за непълнолетните и малолетните. Този ход подчертава нарастващите опасения по света относно въздействието на онлайн услугите върху безопасността и здравето на децата.

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Тя предложи и серия от задължения за социалните мрежи, услуги за споделяне на видео, онлайн видеоигри и чатботове с изкуствен интелект, предлагащи услуги на деца под 18 години — ход, който ще засегне Youtube, Facebook и Instagram, собственост на Google и Meta.

Къде ограниченията са в сила?

Все повече страни по света забраняват или планират да ограничат използването на тези платформи от тийнейджърите. Повечето от тези мерки са съвсем нови и са насочени към лица на възраст под 15 или 16 години.

Страните, в които вече са в сила ограничения, са Австралия, където от декември 2025 г. социалните мрежи са забранени за лица под 16 години, и Бразилия, където закон, влязъл в сила през март, задължава платформите да свързват профилите на лицата под 16 години с тези на техните родители и ги задължава да проверяват възрастта на потребителите.

В Китай, където интернет се регулира строго от държавата, достъпът на непълнолетните до социалните мрежи се ограничава постепенно от 2019 г. насам, а от 2023 г. – и за социалните мрежи и стрийминг платформите.

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От март Индонезия забранява достъпа до социалните мрежи на лица под 16 години. Същото важи и за Малайзия, където закон, влязъл в сила през юни, изключва лицата под 16 години от основните платформи.

Турция е на път да се присъедини към тази група страни: закон, приет през април, който трябва да влезе в сила в края на тази година, ще изключи лицата под 15 години от социалните мрежи.

Същото важи и за Обединените арабски емирства (ОАЕ), където забрана за лица под 15 години, обявена през юни, ще влезе в сила до една година.

В Германия непълнолетните на възраст от 13 до 16 години имат право да използват социалните медии само ако родителите им дадат съгласие. Защитниците на правата на децата твърдят, че контролът е недостатъчен.