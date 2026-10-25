В навечерието на мача с Лудогорец: Сериозен удар по амбициите на ЦСКА

Удар по ЦСКА в навечерието на сблъсъка с Лудогорец. "Армейците" посрещат разградчани за последния си мач като домакини на Националния стадион "Васил Левски". В момента двата тима са разделени само от една точка на втората и третата позиция, като столичният тим има аванс. Лидерът в класирането Левски има с един пункт повече, но си струва да се отбележи, че "сините" имат отменен мач с Лудогорец. Така двубоят в понеделник, 26 октомври, може да се окаже ключов за развоя на битката за титлата в Първа лига.

Звезда на ЦСКА аут за сблъсъка с Лудогорец

Часове преди мача стана ясно, че наставникът на "армейците" Маркус Гиздол няма да може да разчита на една от големите си звезди. Става въпрос за Лео Перейра. Бразилецът получи контузия в областта на адуктура по време на срещата с Нордселанд в Лигата на конференциите. За съжаление на ЦСКА, лошите прогнози се сбъднаха и травмата се оказа сериозна. Според информация на "Тема Спорт", Перейра може да отсъства до края на годината, или доста след това.

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Освен на Лео Перейра, Гиздол ще трябва да се справя и с липсата на голмайстора си Жоел Зварц. Нидерландецът, който има 12 попадения от началото на сезона, получи разтежение на дясното бедро при гостуването на Несебър за Купата на България. Той пропусна и визитата на Нордеселанд, а към момента не е ясно колко още ще отсъства. Неговата липса остана незабелязана в Дания, където Леандро Годой блесна с два гола за равенството 2:2.

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