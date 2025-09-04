Войната в Украйна:

Лоша новина: Футболист № 1 на България ще пропусне мачовете с Испания и Грузия

04 септември 2025, 12:55 часа
Капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов отпада от състава на “лъвовете” за предстоящите две световни квалификации – срещу Испания тази вечер и срещу Грузия на 7 септември – поради травма, получена на официалната тренировка преди двубоя с “Ла Роха” на стадион “Васил Левски”, съобщиха от пресслужбата на БФС.

Капитанът на "лъвовете" пропуска важни двубои

Крилото на ПАОК е почувствал болки по време на снощното занимание, а след направените му медицински тестове днес е станало ясно, че страда от мускулно разтежение, което няма да му позволи да вземе участие в предстоящите срещи. Целият треньорски щаб и всички футболисти желаят на Кирил Десподов бързо възстановяване, се казва в информацията.

Кирил Десподов

Десподов взе участие вчера в официалната пресконференция преди мача, на която заяви, че в отбора има настроение, а самият той се чувства в добра форма след лечение на възпаление на пръста. България посреща Испания тази вечер от 21.45 часа на Националния стадион "Васил Левски".

Ростислав Димитров
Ростислав Димитров Отговорен редактор
