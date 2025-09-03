Испанските национали се страхуват от очакваната атмосфера на стадион „Васил Левски“

Утре вечер в 21:45 часа ще се състои първият мач за националния отбор на България в квалификациите за Световното първенство през 2026 година. Нашите футболни представители ще се изправят срещу европейския шампион Испания. Билетите за двубоя бързо бяха разпродадени и се очаква над 40 000 души да бъдат на място, за да подкрепят „лъвовете“. Очаква се атмосферата да бъде наелектризираща, а испанските медии вече са наясно с това.

Подготвени ли са испанските звезди за напрежението, което ще усетят от трибуните?

Едно от най-четените испански издания „Ас“ публикува материали, в които се описват очакванията за бурята, която ще се състои по трибуните на стадион „Васил Левски“. Смята се, че атмосферата би се усещала като абсолютен „ад“ за футболистите на „Ла фурия роха“. Подчертава се капацитетът на арената, както и факта, че българските фенове бързо са изкупили билетите.

Също така е споменато изказване на националния селекционер Илиан Илиев, в което се напомня за други гостуващи отбори, които са се пропуквали под напрежението от шумната аудитория. Испанските медии също така са дали кратък исторически урок на своите читатели относно името на националния стадион. Журналистите са обяснили какво значи Васил Левски като народен герой за България и относно 7-те селища и върха в Антарктика, които носят името на Дякона.

