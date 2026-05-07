Германия предлага сериозна промяна във функционирането на ЕС

Германският външен министър Йохан Вадефул предложи сериозна реформира във функционирането на Европейския съюз. Става въпрос за принципа за единодушно вземане на решения от всички държави-членки на ЕС. „По въпросите на сигурността принципът за единодушие може да ни изложи на риск от изчезване“, заяви Вадефул, цитиран от Deutsche Welle. Като пример германският външен министър посочи заема от 90 милиарда долара за Украйна, който ЕС не можа да одобри поради позицията на унгарското правителство при Виктор Орбан.

Да се движат напред

Ако по някаква причина постигането на споразумение между всички 27 държави членки на ЕС не е възможно, смята германският външен министър, отделните държави трябва да могат „да се движат напред в рамките на ограничена група“. Държавите, които не желаят или не могат да участват в общи решения, не трябва да възпрепятстват тези, които участват, подчерта той.

Вадефул също така смята, че при вземането на решения във външната политика на ниво ЕС е необходимо да се премине към квалифицирано мнозинство, а не към сегашното единодушно гласуване

