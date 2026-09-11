Мицкоски използва цитат от Бойко Борисов, за да нападне македонската съдебна система и опозицията

Македонският премиер Християн Мицкоски е използвал цитат от Бойко Борисов във времето, в което той беше главен секретар на МВР, когато той беше казал: "ние ги хващаме - те ги пускат". Вариантът на Мицкоски е подобен - "ние ги затваряме, те ги пускат на свобода", става ясно от материал на македонската медия press24.mk. Поводът за позицията му са решенията на Върховния съд за отмяна на присъдата по делото „Ласкарци“, както и – в същия период – на присъдата срещу Стевчо Якимовски.

Припомняме, че делото „Ласкарци“ е съдебен процес за тежката автобусна катастрофа от 13 февруари 2019 г. в Северна Македония, при която загиват 16 пътници, а над 30 са ранени.

„Понякога имам усещането, че се борим с вятърни мелници, сякаш всичко това е битка в стил „Дон Кихот“. Преследвате ги и ги вкарвате зад решетките, а същевременно хора, спрямо които има обосновано подозрение – или дори влязла в сила съдебна присъда – биват пускани на свобода; и в резултат на действията им имаме десетки загинали, сякаш това няма никакво значение“, заяви министър-председателят. ОЩЕ: "Никой не може да бъде подложен на изтезания": Процесът срещу Ива Михайлова в Кочани и жалба до Страсбург (ОБЗОР)

Атака към опозицията

„Това са остатъци и наченки от предишното управление на СДСМ и ДСИ, както и последен опит да се защити това управление и хората, които бяха част от него“, заяви Мицкоски.

Той посочи, че случаят „Ласкарци“ е довел до голям брой жертви и хора с трайни увреждания, и изрази мнение, че това би трябвало да е достатъчно основание правосъдието да застане – по думите му – на страната на справедливостта.

„Имаме около тридесет жертви, имаме много хора с трайни увреждания, но за съжаление това не е достатъчна причина за въпросните неколцина съдии и прокурори да застанат на страната на справедливостта. Те все пак остават верни слуги на онези, които са ги назначили в миналото“, каза македонският премиер. ОЩЕ: Ние ги хващаме - те ги помилват (ВИДЕО)