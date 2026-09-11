Войната в Украйна:

БАБХ затвори цех за тулумбички (СНИМКИ)

11 септември 2026, 14:25 часа 686 прочитания 0 коментара
Снимка: БАБХ
БАБХ затвори цех за тулумбички (СНИМКИ)

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) преустанови дейността на сладкарски цех в с. Кътина, община Нови Искър, след сигнал за нерегламентирано производство. Екип на Областната дирекция по безопасност на храните – София-град извърши проверка на място в обекта, в който се произвеждат тулумби. Инспекторите установиха незадоволителни хигиенни условия, проверяват се и някои обстоятелства, свързани с регистрацията на обекта.

ОЩЕ: "Законът разрешава сиренето, което не е сирене": Земеделският министър обеща да промени правилата до 1 ноември

Незабавно е спряна дейността на обекта до отстраняване на установените несъответствия. На оператора са издадени предписание за предприемане на необходимите коригиращи действия и акт за установяване на административно нарушение.

БАБХ продължава да извършва проверки по постъпили сигнали и при установяване на нарушения предприема необходимите мерки, за да не допуска производство и предлагане на храни в условия, които не отговарят на изискванията за безопасност.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
БАБХ лоша хигиена толумбички
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес