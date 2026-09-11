Арктика изчезва: Учени откриха стряскаща аномалия само на 60 км от полюса

В края на лятото, сателитните инструменти Worldview на НАСА откриха големи открити водни площи само на 60 километра от Северния полюс. Тази аномалия, открита на 29 август, ясно показва колко крехък е станал арктическият морски лед в резултат на изменението на климата. Изданието Live Science пише за това.

Тревожна аномалия на Арктика

Според учените, макар настоящата площ на леда да не е най-ниската в сравнение с рекордните години, тези поразителни празнини илюстрират широко разпространеното и бързо въздействие на затоплянето върху региона. Изследователите очакват, че до средата до края на септември водата ще започне да замръзва отново, като частично затвори тези празнини, но цялостната структура на леда продължава да се разгражда.

Към края на летния сезон арктическият морски лед традиционно става по-фрагментиран, а местните метеорологични условия и океанските течения създават големи празнини между ледените късове. Силните ветрове могат бързо да избутат или разделят фрагментите, което води до разширяване или затваряне на водните басейни в рамките на часове.

Въпреки че няма конкретна географска граница, където свършва откритата вода, летният лед е станал значително по-тънък и по-уязвим към външни фактори през последните години, което позволява на водата да достигне много по-близо до полюса, отколкото преди.

„Индивидуални сателитни изображения около Северния полюс само през последните две седмици показват драматични промени в количеството и местоположението на видимата открита вода“, казва Закари Лабе, климатолог от неправителствената организация Climate Central.

„Може от време на време да виждаме открити води на Северния полюс, но не мисля, че някога са били толкова големи “, добавя неговата колежка, професор по полярни изследвания от University College London, Жулиен Строев.

Днес Арктика се затопля почти четири пъти по-бързо от средното за света, което необратимо трансформира целия регион. Северните географски ширини, които исторически са се гордеели с дебела и стабилна ледена покривка в края на лятото, сега са покрити само от млади и много крехки ледени късове.

Разширяването на откритите водни площи представлява сериозен риск за морските екосистеми и увеличава риска от наводнения и ерозия за крайбрежните общности, оставяйки ги без естествена защитна бариера.

„За мен това изображение не означава непременно, че условията тази година са драстично по-лоши от другите през последните години. Вместо това, то е обезпокоителна снимка на един много различен Северен ледовит океан от този, който беше преди няколко десетилетия, и такъв, който се променя бързо с течение на времето“, обяснява Закари Лабе.

Междувременно в края на август Непал преживя катастрофално наводнение, причинено от издигащия се ледник в Хималаите , което отне живота на хиляди хора. Според учените тази трагедия можеше да бъде предотвратена, ако беше направен преглед на сателитните изображения, които бяха предоставили предупредителни сигнали в продължение на месец.

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