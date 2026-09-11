Афганистанците прииждат: Наша съседка лидер в броя на молбите за убежища

Гърция регистрира най-високия процент на молби за убежище на главаот населението сред страните от ЕС+ през първата половина на 2026 г., въпреки че броят на молбите в цяла Европа падна до най-ниското си ниво за първата половина на годината, пише гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на доклад на Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището. Страните от ЕС+ – 27-те държави членки на ЕС плюс Норвегия и Швейцария – са получили около 332 000 молби за международна закрила между януари и юни, което е със 17% по-малко от същия период на миналата година. С изключение на засегнатите от пандемията от Covid-19 години 2020 и 2021 г., това е най-ниският общ брой за първото полугодие от 2019 г. насам.

Гърция е получила около 23 000 заявления, което представлява 7% от общия брой за ЕС+. Според EUAA, спрямо населението, страната е регистрирала 2254 заявления на милион жители или около едно заявление на всеки 444 жители. Кипър е на второ място с 1732 заявления на милион, докато средният брой за ЕС+ е 710, което се равнява на едно заявление на всеки 1408 жители.

Гърция беше особено важна дестинация за търсещите убежище от Судан, като получи 34% от всички молби за убежище от Судан в ЕС+, на второ място след Франция, която получи 39%. Суданските граждани имаха 65% процент на признаване на международна закрила в ЕС+ през първата половина на годината.

Гърция беше и втората по големина дестинация за кандидати от Бангладеш след Италия. Бангладешците имаха един от най-ниските проценти на признаване в ЕС+, едва 2%-3%.

Франция е получила най-голям брой заявления – около 69 000, следвана от Италия с 66 000, Испания с 55 000 и Германия с 54 000. Заедно четирите страни са получили около три четвърти от всички заявления. ОЩЕ: Властите в Мароко разследват нахлуването на миграционната вълна в Сеута

Най-много кандидати за убежище от Афганистан

Афганистанците са най-голямата група кандидати с около 39 000 заявления, следвани от венецуелци с 33 000 и бангладешци с 20 000. Заявленията от Бангладеш са се увеличили с 13% на годишна база, докато заявленията от Венецуела са намалели с почти една трета.

Общият спад се дължи главно на рязкото намаляване на заявленията от венецуелци и сирийци, следвани от колумбийци, украинци и турски граждани. Сирийските заявления са намалели с 57% спрямо предходната година до около 11 000 и са намалели с 85% в сравнение с първата половина на 2024 г.

EUAA отдаде рязкото намаляване на сирийските молби до голяма степен на политическия преход след падането на правителството на Башар Асад през декември 2024 г. и мащабните завръщания в Сирия, като същевременно подчерта, че нуждите от закрила сред сирийците не са изчезнали.

Агенцията заяви също, че ескалацията на конфликтите в Близкия изток през първата половина на 2026 г. досега не е довела до увеличаване на молбите за убежище в ЕС+. Мащабните движения на населението останаха предимно вътрешни или към съседни страни, като същевременно включваха и връщания и многократно разселване. ОЩЕ: "Червеният Орбан": Страхът на Европа, че Испания ще я наводни с мигранти изолира все повече Санчес