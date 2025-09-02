Любослав Пенев посети офисите в ЦСКА. Завърта ли се колелото за 5-ти път?

Най-голямата новина в българския футбол от началото на новата седмица отново е обвързана с ЦСКА. 31-кратният рекорден шампион на страната е в колапс и изглежда, че отново ще се обърне към добре познато име - това на Любослав Пенев. Според информация на Sportcast, в понеделник Ел Голеадор е посетил офисите на ЦСКА, за да се срещне с ръководството на клуба. А посещението му едва ли е било само за да пие кафе с шефовете на "Армията".

Любослав Пенев се срещнал с ръководството на ЦСКА

На този етап не е ясно какво са си казали Пенев и ръководството на ЦСКА, но от Sportcast са категорични, че действително е проведена среща. Изглежда, че в ЦСКА са отворени към идеята отново да поверят треньорския пост на Любо Пенев, който до момента е заставал четири пъти начело на "червените". Дали ЦСКА ще "завърти колелото" за пети път, предстои да стане ясно в следващите дни и седмици.

Ще се даде ли последен шанс на Душан Керкез?

На този етап Душан Керкез остава треньор на ЦСКА, като отпътува с отбора за лагер в Банско по време на паузата за националните отбори. "Червените" нямат победа в първите си шест мача от новия сезон, като инкасираха две загуби и записаха четири равенства. Бившият треньор на Ботев Пловдив до момента не успява да се справи с тежката задача да вдигне ЦСКА на крака, а на 13 септември ще трябва да търси абсолютно задължителна победа срещу Септември.

Смята се, че ако Керкез допусне издънка и в следващия мач, то ръководството на ЦСКА със сигурност ще го освободи. Освен Любослав Пенев, сред спряганите имена за нов треньор на "армейците" е и Александър Тунчев, но не е ясно дали са водени разговори с треньора на Арда Кърджали. Христо Янев, който в момента е начело на Ботев Враца, също се споменава в последните дни като възможен кандидат за поста.

Иначе трябва да се припомни, че за последно Любо Пенев си тръгна от ЦСКА със скандал, като атакува Стойчо Младенов и заговори за "къртици и подводници" в клуба. Тогава ЦСКА бе под управлението на Гриша Ганчев, докато сега клубът се ръководи от хазартния бос Валтер Папазки.

