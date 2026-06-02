На „Герена“ удариха поредна „греда“: Левски опита да вземе трансферна цел на ЦСКА, но получи моментален отказ

Ръководството на Левски се е заинтересовало от привличането на полузащитника на Апоел Беер Шева – Лукас Вентура. „Сините“ вече са изпратили първоначална оферта до израелския клуб, съобщава местното издание „One“. На „Герена“ обаче дори не са успели да стартират преговори, след като офертата е била отхвърлена на момента.

Шефовете на Апоел Беер Шева не са били изумени от предложението на българския шампион. Според тях предложената сума е била значително по-ниска от реалната пазарна стойност на бразилския халф. Поради тази причина офертата е била отхвърлена без допълнителни преговори.

Апоел е готов да се раздели с Вентура, но само срещу минимум 3 милиона евро

Lucas Ventura é reforço do Hapoel Beer Sheva.

O médio de 26 anos deixa o Portimonense e assina por três temporadas.

Интересът на Левски към Вентура не е случаен. „Сините“ познават отлично качествата на бразилеца още от сблъсъците между двата тима в първия квалификационен кръг на Лига Европа през изминалия сезон.

Само преди година се смяташе, че ЦСКА също проявява интерес към бразилеца. В Израел гледат на Вентура като на един от най-важните играчи в състава и нямат никакво намерение да се разделят с него на всяка цена.

От Апоел Беер Шева са категорични, че няма да водят преговори за своя футболист при оферти под определен финансов праг. Според оценките на клуба - сериозен разговор за трансфер на Лукас Вентура може да започне едва при предложена сума, надхвърляща 3 милиона евро.

