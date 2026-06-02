На „Герена“ удариха поредна „греда“: Левски опита да вземе трансферна цел на ЦСКА, но получи моментален отказ

02 юни 2026, 13:25 часа
Снимка: БГНЕС
Ръководството на Левски се е заинтересовало от привличането на полузащитника на Апоел Беер ШеваЛукас Вентура. „Сините“ вече са изпратили първоначална оферта до израелския клуб, съобщава местното издание „One“. На „Герена“ обаче дори не са успели да стартират преговори, след като офертата е била отхвърлена на момента.

Шефовете на Апоел Беер Шева не са били изумени от предложението на българския шампион. Според тях предложената сума е била значително по-ниска от реалната пазарна стойност на бразилския халф. Поради тази причина офертата е била отхвърлена без допълнителни преговори.

Апоел е готов да се раздели с Вентура, но само срещу минимум 3 милиона евро

Интересът на Левски към Вентура не е случаен. „Сините“ познават отлично качествата на бразилеца още от сблъсъците между двата тима в първия квалификационен кръг на Лига Европа през изминалия сезон.

Само преди година се смяташе, че ЦСКА също проявява интерес към бразилеца. В Израел гледат на Вентура като на един от най-важните играчи в състава и нямат никакво намерение да се разделят с него на всяка цена.

От Апоел Беер Шева са категорични, че няма да водят преговори за своя футболист при оферти под определен финансов праг. Според оценките на клуба - сериозен разговор за трансфер на Лукас Вентура може да започне едва при предложена сума, надхвърляща 3 милиона евро.

