Левски срещу Саудитска Арабия и МЛС: "Сините" влязоха в битка за африканска звезда

02 юни 2026, 12:59 часа 500 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
На "Герена" продължава да кипи усилена работа по лятната селекция, а поредното име в списъка на "сините" вече е факт. Според информация на "Тема Спорт", позоваваща се на трансферния експерт Руди Галети, Левски е отправил официална оферта към дефанзивния полузащитник Хусем Тка. 25-годишният тунизиец, който до момента защитаваше цветовете на местния гранд Есперанс, се превръща в приоритетна цел за столичани. 

Ситуацията около Тка е изключително атрактивна, тъй като договорът му изтича на 30 юни. Това го прави свободен агент, но и привлича погледите на редица клубове. Левски ще трябва да пребори сериозна конкуренция в лицето на отбори от американската МЛС, Турция, Русия и Саудитска Арабия. Въпреки това, ръководството на "сините" вече е предприело конкретни стъпки, след като е анализирало детайлно профила на играча, който в понеделник записа 58 минути при триумфа на своя тим във финала за Купата на Тунис. 

Хусем Тка

Интересът към Хусем Тка не е случаен. В последно време новините около средната линия на Левски са по-скоро тревожни. Халфовата линия на тима бе сериозно разредена след изненадващото решение на опитния Георги Костадинов да прекрати активната си кариера. Към това се добави и раздялата с Карлос Охене, което остави огромна празнина в дефанзивен план.

Новият наставник Веласкес е поставил категорично изискване за привличането на поне двама качествени полузащитници, които да дадат нужния баланс и агресия. Тка, със своя опит в африканските клубни турнири и националния отбор, изглежда като идеалното парче от пъзела.  

Привличането на играч от ранга на Хусем Тка би бил поредният сериозен сигнал за амбициите на Левски под ръководството на Веласкес. Проблемът обаче остава в конкуренцията - когато в играта влизат петролните магнати от Саудитска Арабия или мащабите на МЛС, финансовият аргумент на "сините" често избледнява. Ключът тук ще бъде проектът "Левски" и възможността за изява в Европа. Ако "сините" успеят да затворят тази сделка, това ще бъде първата голяма победа на новото ръководство на трансферния пазар, доказваща, че "Герена" все още е притегателна точка за качествени легионери.

Кристин Попова
