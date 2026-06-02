Национал намекна за завръщане в България: събира се с Любо Пенев

През следващия сезон в Първа лига може да наблюдаваме интересен тандем между треньор и играч. Българският национал Георги Миланов обяви, че напуска своя Динамо Букурещ и намекна, че може да се завърне да играе в родното първенство. А според колегите от “Тема спорт“ това може да се случи именно в новия отбор на Любослав Пенев – Локомотив София. Легендата на българския футбол се завръща край тъчлинията, след като се пребори коварна болест.

Георги Миланов: “Ако се чувствам уважаван и желан, ми харесва“

Ето какво каза Георги Миланов относно бъдещето си: “Не изключвам нито един от вариантите (б.р. – за своето бъдеще). Зависи кой отбор ще прояви интерес към мен и къде ще бъда оценен. На база на това винаги съм го правил. Аз съм бил и една година в една от най-силните ми без отбор, защото нямах нужната оферта и разбиране от хората, които ме искаха. Аз съм човек, който, ако се чувствам желан на дадено място и уважаван, и разбира се, на мен ми харесва, ще приема офертата. Ще изчакам за този момент и ще видим как ще се развият нещата“.

Локомотив София готви оферта за Георги Миланов

Според източниците, Локомотив София готви оферта, която да предложи на Георги Миланов, за да го привлече поне за един сезон. Полузащитникът е на 34 години, но все още може да играе на най-високо ниво, поне у нас. Той е юноша на Литекс, игра и за първия отбор, като напусна през 2013 г. Другият роден отбор, през който Миланов е минал е Левски, където изкара година и половина – от лятото на 2021 г. до началото на 2023 г.

