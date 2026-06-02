Заради готвената продажба на Делова и раздялата с Лапеня – ЦСКА тръгва на лов за защитници!

ЦСКА тръгва на лов за защитници! Ръководството на „армейците“ планира да привлече поне трима нови защитници по време на летния трансферен прозорец. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Според информациите „червените“ възнамеряват да вземат двама централни бранители, както и един десен бек. Подсилването в защита е необходимо след раздялата с Иван Турицов, както и евентуалното напускане на Адриан Лапеня и Лумбард Делова.

Делова може да поеме към Киев, търси се вариант за раздяла с Лапеня

Както е известно, договорът на Иван Турицов с ЦСКА изтече и не бе подновен. Междувременно Лумбард Делова е в трансферните планове на Динамо Киев. В последните дни се появиха информации, че украинците искат да вземат национала на Косово на всяка цена, като поради тази причина са приготвили оферта за правата му, която е на стойност малко над 1 милион евро. Очаква се трансферът да бъде завършен в следващите седмици.

Ръководството на „армейците“ също така възнамерява да се раздели и с Адриан Лапеня. Испанецът не оправдава очакванията и ще му бъде потърсен нов отбор, в който да бъде продаден. Ако това не се случи, то ще се търси вариант за разтрогване на договора му по взаимно съгласие.

В ЦСКА имат сериозна нужда от подсилване в отбрана

Евентуалната раздяла с Делова и Лапеня ще остави ЦСКА със само двама централни защитници в лицето на Факундо Родригес и Теодор Иванов. На десния бек пък е единствено Пастор. Затова и „червените“ искат да се подсилят сериозно именно в тези две зони. Наскоро се появиха информации, че „армейците“ ще привлекат бившия бранител на Лудогорец Диниш Алмейда като свободен агент. Столичани проявяват сериозен интерес и към бившия си капитан – Валентин Антов.

