Лудогорец окончателно развя бялото знаме! Титлата ще е за Левски

14-кратният пореден шампион на България Лудогорец окончателно развя бялото знаме в битката за титлата в Първа лига през сезон 2025/26, след като загуби от ЦСКА 1948 с 1:2 като домакин на "Хювефарма Арена" пред близо 800 зрители в първа среща от финалните плейофи. "Орлите" записаха трети пореден шампионатен двубой без победа след равенството с Черно море и загубата от Арда Кърджали, а ЦСКА 1948 дори успя да ги измести от второто място.

ЦСКА 1948 пречупи Лудогорец пред 800 зрители в Разград

Още в 8-ата минута Борислав Цонев изведе Браян Собреро. Аржентинецът овладя топката и от границата на наказателното поле с мощен удар изведе ЦСКА 1948 напред, след като не остави шансове на вратаря Хендрик Бонман. Лудогорец стигна до изравнително попадение в 18-ата минута благодарение на Ерик Маркус. Бразилският футболист завърши самостоятелен пробив с диагонален удар, който не остави шансове на Димитър Шейтанов.

Гостите от ЦСКА 1948 поведоха отново в 26-ата минута, когато Драган Гривич напредна по фланга и изпрати прецизно центриране в наказателното поле. Там Елиас Франко се ориентира най-добре и отигра топката към Мамаду Диало, а нападателят отблизо прати топката в мрежата. До края на първата част Лудогорец пропусна добри възможности да изравни. Гол на Ерик Маркус бе отменен поради засада.

Веднага след подновяването на играта Елиас Франко бе изведен сам срещу Бонман, но вратарят на домакините спаси. Малко след това удар на Борислав Цонев се отби от гредата на вратата на разградчани. Секунди по-късно от Лудогорец имаха претенции за дузпа за игра с ръка на Двали. В 69-ата минута Педро Нареси прати топката в гредата.

В 81-ата минута Шейтанов майсторски изби удар на Маркус, който отиваше под напречната греда. В заключителните минути на срещата Нахимас на два пъти не успя да се разпише от чиста позиция. Така Лудогорец остава на трето място с 60 точки - на 10 пункта зад Левски, който малко по-късно се изправя срещу ЦСКА. ЦСКА 1948 пък е втори с 62 пункта.

🔴 Победа за ЦСКА! 💥 „Армейците“ се наложиха с 2:1 като гости на Лудогорец в първия мач от плейофната фаза на efbet Лига. ⚽ 8’ Браян Собреро ⚽ 26’ Мамаду Диало 👏 Браво, момчета! #ЦСКА1948 #СамоЦСКА Публикувахте от FC CSKA 1948 в Събота, 25 април 2026 г.