Лудогорец откри модерен офис в София, в който ще се правят сделки за милиони

Българският футболен първенец Лудогорец откри нов модерен офис в София, който ще се използва основно като база на селекционния съвет на клуба. 14-кратният пореден шампион на страната откри новото работно място на специална церемония в присъствието на един от собствениците на клуба Георги Домусчиев, председателя на борда на директорите Теменуга Газдова, президента Александър Александров, изпълнителния директор Ангел Петричев и спортния директор Георги Караманджуков.

Трансферите на Лудогорец ще се кроят в модерен офис в София

Селекционният съвет на Лудогорец вече ще разполага с най-съвременни условия за работа. "Макар ежегодно скаутите на шампиона да изминават хиляди километри по света, именно в София се провеждат най-важните и заключителни преговори за привличане на футболисти. Новият офис ще даде възможност тези процеси да бъдат реализирани още по-успешно и професионално", пишат от Лудогорец.

Клубът припомня, че през последните 15 години е изградил най-добрия спортно-технически екип в България, който стои зад редица успешни входящи и изходящи трансфери. "Благодарение на професионалната работа на скаутското звено Клубът реализира приходи от десетки милиони евро чрез продажби на футболисти в Европа и Южна Америка", похвалиха се от Лудогорец, а на една от стените се видя фланелка на Игор Тиаго в Брентфорд, който през 2023 г. бе продаден от "орлите" на Брюж за рекордните 8 млн. евро.

